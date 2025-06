Die Fruchtblase ist geplatzt: Siria Longo liegt in den Wehen

Reality-TV-Star Siria Longo steht kurz vor einem der prägendsten Momente ihres Lebens. Die 27-Jährige, die ihr erstes Kind erwartet, hat ihre Fans am vor wenigen Stunden via Instagram darüber informiert, dass ihre Fruchtblase geplatzt ist. Gemeinsam mit ihrem Partner befindet sie sich nun im Krankenhaus. Alessio, Sirias Partner, teilt Videos und beruhigt ihre Community: "Siria geht es gut." Zu sehen ist die Schwangere in einer Badewanne der Klinik.

Bereits in den letzten Wochen hatte die Influencerin ihre Community auf die Ankunft ihrer Tochter vorbereitet. Von Babybauch-Updates bis hin zu ersten Planungen für das Leben mit Kind – Siria ließ ihre Follower an ihren Erfahrungen als werdende Mama teilhaben. Der mögliche Geburtstermin war bislang ein gut gehütetes Geheimnis, umso überraschender kam nun die Mitteilung, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht.

Schon vor Wochen hatte sie offen darüber gesprochen, dass sie nach der Geburt eine klare Vorstellung davon hat, wie sie die Anfangszeit gestalten möchte: Das Stillen wird sie nicht in Betracht ziehen. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin zeigte sich dabei unverblümt und ehrlich in ihren Aussagen, was von vielen ihrer Fans positiv aufgenommen wurde. Ihre Schwangerschaft verfolgten zahlreiche Follower online, und Siria gab ihnen dabei immer wieder Einblicke in ihren Alltag und ihre Gedanken als werdende Mutter. Jetzt bleibt abzuwarten, wann das Baby seine ersten Schreie von sich gibt und das neue Abenteuer der frischgebackenen Eltern beginnt.

Instagram / siriapl Schwangere Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juni 2025

Instagram / siriapl Siria Longo, Juni 2025

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Freund Alessio, März 2025