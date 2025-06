König Charles senkt Weinpreis vor Meghans großem Rosé-Launch

Der royale Wein-Krieg hat begonnen! Herzogin Meghan (43) macht mit ihrem neuen Roséwein Schlagzeilen, der am 1. Juli unter ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" gelauncht wird. Doch nur wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres edlen Tropfens, der aus dem kalifornischen Napa Valley stammt, wurde bekannt, dass König Charles III. (76) den Preis seines eigenen Sparkling English Rosé, der unter dem Highgrove-Gardens-Label verkauft wird, gesenkt hat. Die Aktion fällt mit der englischen Weinwoche zusammen und Fans vermuten, dass sie nicht ganz zufällig auf diesen Zeitpunkt gelegt wurde, berichtet die Daily Mail. Mit einem Rabatt von 15 Prozent bei größerer Abnahme konkurriert der König mit Meghans kalifornischem Rosé um die Gunst der Weinliebhaber.

Der Sparkling English Rosé von König Charles wird seit 2010 als Premiumwein direkt von der Herbert Hall Winery exklusiv für Highgrove vertrieben. Während Meghan den Preis ihres Weins noch nicht enthüllt hat, kostet die Flasche des Königs stolze 40 Euro. Interessanterweise ist Charles' Top-Produkt derzeit ausverkauft, offensichtlich angekurbelt durch die Aufmerksamkeit, die die Preisreduzierung mit sich brachte. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Meghan und ihr Schwiegervater bei Produkten scheinbar ein indirektes "Duell" liefern. Auch ihre Marmeladen kreuzten einmal die Wege royaler Beliebtheit, als Meghans Himbeeraufstrich Charles' biologisch hergestellten Erdbeerkonfitüren Konkurrenz machte, was beide Produkte zu Kassenschlagern machte.

Meghans Rosé-Start fällt bewusst auf ein hochemotionales Datum – den Geburtstag ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Prinzessin Diana (✝36). Diese Entscheidung hat bereits Spekulationen und kritische Kommentare entfacht, da Fans der Prinzessin dies teils als geschäftlich motiviert empfinden. Dabei versäumte Meghan es nicht, ihre Marke "As Ever" in kurzer Zeit erfolgreich zu etablieren. Der Launch anderer Produkte wie Honig und Fruchtaufstriche war bisher ein voller Erfolg und sorgte wiederholt für ausverkaufte Lager innerhalb von Minuten. Meghans Marketingstrategie, ihre Produkte in exklusiver Stückzahl anzubieten, scheint bei ihren Fans bestens anzukommen – auch wenn sie in einem Interview zugab, dadurch selbst manchmal an ihre Grenzen zu stoßen.

Instagram, Getty Images Collage: König Charles und Herzogin Meghan

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025