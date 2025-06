Fremdgegangen? Kim Virginia & Nikolas Gespräch lief schlecht

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben sich nach der Auflösung ihrer Verlobung zu einem klärenden Gespräch getroffen – doch dabei scheinen die Wogen keineswegs geglättet worden zu sein. Wie Kim nun in ihrer Instagram-Story verrät, verlief das Treffen nicht harmonisch. "Es ist auf jeden Fall nicht gut verlaufen", erklärt die Reality-TV-Darstellerin ihren Followern. Sie betont, dass sie aktuell keinen Kontakt zu Nikola hat und auch nicht weiß, was er derzeit macht.

Ein Satz von Kim lässt jedoch besonders aufhorchen: "Kennt ihr solche Männer, die Frauen fremdgehen und dann heulen?" Ob Kim damit andeuten will, dass Nikola fremdgegangen ist, klärt sie nicht auf. Sie könnte jedoch auch einfach nur ein Beispiel dafür genannt haben, dass Nikola derzeit versucht, seine eigenen Leiden in den Vordergrund zu stellen. Denn Kim macht deutlich, was sie besonders stört: Vergleiche, wer mehr gelitten hat. "Leidens-Battle kann ich nie ertragen", betont sie.

Kim und Nikolas Liebesgeschichte fing harmonisch an: Nikola zog zu Kim nach Dubai, sie verlobten sich und gaben bekannt, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Vor wenigen Wochen folgte dann jedoch der Schock: Kim gab die Auflösung ihrer Verlobung bekannt und gab an, Opfer eines gewaltsamen Vorfalls geworden zu sein. Laut ihren Berichten habe sie bei diesem Vorfall das gemeinsame Kind verloren. In dieser schweren Zeit war Nikola nicht für sie da. Er kämpfte selbst mit mentalen Problemen und einem Schicksalsschlag in der Familie. Kim konnte Nikola seine Abwesenheit jedoch nicht verzeihen. Auch das klärende Gespräch ist nun offenbar gescheitert.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Juni 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-TV-Star