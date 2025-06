Neun-Millionen-Ring fehlt: Wo ist Lauren Sánchez' Klunker?

Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) wurden bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als frisch verheiratetes Paar in Venedig, Italien, von Paparazzi gesichtet. Einen Tag nach ihrer Hochzeit am Freitag, dem 27. Juni, flanierten die beiden OK! zufolge durch die romantische Lagunenstadt. Auffällig war dabei, dass Lauren ihren neuen, gigantischen Diamantring im Wert von 8.615.490 Euro und 35 Karat nicht trug. Hand in Hand schlenderte das Paar in Richtung eines Wassertaxis, das sie zu Harry’s Bar bringen sollte. Lauren präsentierte sich in einem eleganten schwarzen Sommerkleid mit einem großen Panama-Hut, während Jeff in einem legeren braunen Outfit erschien.

Die Hochzeit am Vortag fand auf der Insel San Giorgio Maggiore statt, gefolgt von einer aufwendigen Feier in der Arsenale-Maritime-Arena. Die Gästeliste war gespickt mit Prominenten wie Kris Jenner (69), Tom Brady (47) und Bill Gates (69). Bereits bei ihrer Ankunft in Venedig wurden Jeff und Lauren jedoch mit Protesten lokaler Aktivisten konfrontiert. Diese widersetzten sich lautstark der extravaganten Veranstaltung, da sie befürchteten, dass solche Ereignisse die ursprünglichen Bewohner der Stadt verdrängen könnten. Vielleicht verzichtete Lauren aus Sicherheitsgründen bewusst auf den Ring. Gleichzeitig bewiesen die beiden aber auch ihre Großzügigkeit, indem sie ihre 200 Gäste aufforderten, an gemeinnützige Organisationen in Venedig zu spenden, anstatt Geschenke mitzubringen.

Die Liebesgeschichte von Jeff Bezos und Lauren Sánchez nahm Anfang 2019 ihren Lauf – kurz nachdem sich beide von ihren damaligen Ehepartnern, MacKenzie Scott und Patrick Whitesell, getrennt hatten. Was als heimliche Romanze begann, entwickelte sich schnell zu einer der prominentesten Beziehungen der USA. Im Mai 2023 wagte der Amazon-Gründer dann den nächsten Schritt: Während einer luxuriösen Reise an die Côte d’Azur hielt Jeff um Laurens Hand an. Der Antrag fand auf seiner imposanten Superjacht "Koru" statt. Als wäre das nicht schon glamourös genug, folgte wenig später eine rauschende Schaumparty an Bord – als stilvoller Auftakt zur geplanten Traumhochzeit.

Getty Images Lauren Sanchez im Juni 2025 in Venedig

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Juni 2025 in Venedig

Getty Images Lauren Sánchez bei ihrer Hochzeitsfeier in Venedig

