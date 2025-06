Michelle Obama enthüllt rührende Worte von ihrer Mutter

Michelle Obama (61) hat in einem Podcast rührende Einblicke in die letzten Momente mit ihrer Mutter Marian Robinson (✝86) gegeben. Marian, die im Mai 2024 im Alter von 86 Jahren verstarb, vermittelte Michelle in ihren letzten Tagen eine tiefgreifende Lektion über das Leben. Während sie in ihrem Haus auf Hawaii gepflegt wurde, sprach die ehemalige First Lady mit ihrer Mutter offen über die Bedeutung, ein erfülltes Leben zu führen. Im Podcast "Wild Heart" erzählte Michelle, wie Marian emotional das Leben mit den Worten "Wow, das ging schnell" zusammenfasste, während sie gemeinsam ihre Lieblingssendung schauten. Solche Gespräche haben Michelle noch bewusster gemacht, wie wertvoll jeder Moment wirklich ist.

Im Podcast reflektierte Michelle auch über ihre persönliche Einstellung zum Älterwerden und zur Vergänglichkeit. Sie machte deutlich, dass sie bemüht ist, den ihr noch verbleibenden Lebensabschnitt bewusst zu gestalten: "Wenn ich Glück habe, habe ich noch 25 Sommer", so die 61-Jährige. Die zehn Jahre seit ihrer Zeit im Weißen Haus seien "wie im Flug vergangen", und sie wolle die kommenden Jahre bewusster genießen. Für Michelle steht im Mittelpunkt, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ihr wichtig sind, und Dinge zu erleben, die ihr Freude bereiten. In einem Statement anlässlich des Todes ihrer Mutter betonte sie die Wichtigkeit, deren Lebensbeispiel zu folgen.

Michelle führt mit ihrem Ehemann Barack Obama (63) und den gemeinsamen Töchtern Malia und Sasha ein tief verbundenes Familienleben, das sie regelmäßig in Interviews und Podcasts thematisiert. Während Michelle oft über die Herausforderungen des Mutterseins spricht und sich für die Gleichberechtigung einsetzt, zeigt sie gleichzeitig ihre sanfte, emotionale Seite im Umgang mit Verlusten und dem Älterwerden. Ihre Offenheit im Podcast ist ein weiteres Beispiel für diese Balance, mit der sie Privates und Inspirierendes teilt, ohne dabei ihre persönliche Stärke und Würde zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Obama im April 2025 in Maryland

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Obama im August 2024 in Chicago

Anzeige Anzeige

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Januar 2025