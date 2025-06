Tennis-Rücktritt? Novak Djokovic gibt kryptische Antworten

Novak Djokovic (38) sorgt mit einer rätselhaften Aussage für Spekulationen über seine Zukunft im Tennis. Auf die Frage, ob Wimbledon diesmal sein letzter Auftritt sein könnte, antwortete der serbische Tennisstar nachdenklich: "Ich bin mir nicht sicher, ob es mein letzter Tanz wird." Der 38-Jährige, einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des Tennissports, betonte zwar, dass er weiterhin auf höchstem Niveau spielen und gesund bleiben wolle. Gleichzeitig ließ er jedoch durchblicken, dass ihm die Unwägbarkeiten bewusst sind, die mit dem Fortgang seiner Karriere einhergehen.

Noch ist der Hunger auf Erfolge allerdings ungebrochen. Mit sieben Wimbledon-Titeln zählt Novak Djokovic bereits jetzt zu den Legenden des Rasenturniers – nur Roger Federer (43) kann mit acht Trophäen in London eine noch beeindruckendere Bilanz vorweisen. Der serbische Sportler zeigt sich kämpferisch und glaubt, dass sich in Wimbledon die Chance bietet, seinen 25. Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Trotz der bitteren Niederlagen in den vergangenen beiden Wimbledon-Finals gegen Carlos Alcaraz verspürt er nach eigenen Worten einen besonderen "Extra-Schub" bei diesem Turnier und hofft, an seine früheren Triumphe anknüpfen zu können.

Über viele Jahre war Novak Djokovic Teil der "Big Three" des Tennissports, doch sein Verhältnis zu Rafael Nadal (39), Roger Federer und deren Fans war nicht immer frei von Spannungen. Der Serbe hatte in der Vergangenheit offen eingeräumt, dass er sich oft als Außenseiter empfand – obwohl er sportlich mit seinen großen Rivalen auf Augenhöhe war. Dennoch ließ er sich nie entmutigen und fand stets neue Wege, sich zu motivieren und weiterzuentwickeln. Dieser mentale Kampfgeist, den der Profisportler über die Jahre perfektioniert hat, könnte nun entscheidend sein, wenn er tatsächlich in die letzten Kapitel seiner außergewöhnlichen Karriere eintritt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Novak Djokovic, Tennisspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Novak Djokovic nach seinem Sieg bei den US Open

Anzeige Anzeige

Getty Images Tennisstars Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, August 2023