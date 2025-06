Ex-Frau verrät: Cher finanzierte Luxusleben von Sohn Elijah

Elijah Blue Allman (48), Sohn der Musiklegende Cher (79), steht derzeit inmitten eines Scheidungskriegs mit seiner Ehefrau Marieangela King. In neuen Gerichtsunterlagen, die People vorliegen, behauptet Marieangela, dass Cher den luxuriösen Lebensstil des Paares vor der Trennung finanziert habe. Sie beschreibt darin, dass sie während der Ehe ein Leben im Luxus führte, das Reisen durch Europa, Fünf-Sterne-Hotels, Business-Class-Flüge und hochklassige Restaurants umfasste. Diesen Lebensstil möchte Marieangela auch nach der Scheidung von Elijah erhalten und fordert deshalb Ehegattenunterhalt in Höhe von umgerechnet 5.600 Euro monatlich.

In den Dokumenten heißt es weiter, Elijah erhalte regelmäßige Zahlungen durch Musik-Tantiemen, Treuhandfonds oder von seiner Familie, insbesondere von Cher. Dabei soll es sich um eine Summe von mindestens 17.250 Euro monatlich handeln. Im Gegensatz dazu gibt Marieangela an, derzeit nur über knapp 3.000 Euro an liquiden Mitteln zu verfügen. Sie habe während der 13 Jahre dauernden Ehe den Haushalt geführt und sei finanziell von Elijah abhängig gewesen.

Elijah ist momentan in einer angespannten Lebensphase. Bereits Mitte des Monats sorgte der Musiker für Besorgnis, als er aufgrund einer mutmaßlichen Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine Mutter Cher stand ihm dabei zur Seite und kümmert sich intensiv um seine Genesung. Elijah – das Kind aus Chers Ehe mit dem Musiker Gregg Allman (✝69) – hat in seinem Leben immer wieder mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Doch die tiefe Unterstützung seiner Mutter scheint ihm in dieser schwierigen Zeit enormen Halt zu geben.

Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

ActionPress Marieangela King, Ex-Partnerin von Elijah Blue Allman

Getty Images Cher, Oktober 2024