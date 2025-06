Ina Müller geht ab 2026 auf große Deutschlandtournee

Ina Müller (59) überrascht ihre Fans auf Instagram mit einer tollen Neuigkeit: Die Sängerin wird ab Oktober 2026 erneut die Bühnen Deutschlands rocken. Sie geht mit ihrem neuen Album "6.0" auf eine ausgedehnte Tournee, die 49 Konzerte in 44 Städten umfasst. Der Startschuss fällt am 10. Oktober 2026 in Siegen, das Finale findet am 13. März 2027 in Dortmund statt. Neben großen Städten wie Köln, München und Berlin wird sie auch kleinere Orte wie Suhl oder Aurich besuchen. Der Vorverkauf für die Tickets hat am 27. Juni 2025 begonnen.

Bevor die große Tour startet, können Fans die "Wenn du nicht da bist"-Interpretin bereits im Februar 2026 bei zwei exklusiven Konzerten in Lübeck live erleben. Dort wird sie erstmals Songs aus ihrem kommenden Album präsentieren, das am 14. November 2025 erscheinen wird. "6.0" ist Inas erstes Album seit fünf Jahren und der Nachfolger des erfolgreichen Albums "55". Ihre letzten vier Alben stürmten die Top Fünf der deutschen Charts und brachten ihr mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen ein.

Auch abseits ihrer musikalischen Erfolge bleibt Ina Müller stets präsent. Ihre Late-Night-Show "Inas Nacht" zählt zu den beliebtesten Formaten im deutschen Fernsehen. Seit 2007 begeistert sie mit ihrer Mischung aus Gesprächen und musikalischen Darbietungen. Die neue Staffel der Show startete am 24. Juli 2025, nur wenige Tage nach ihrem 60. Geburtstag, mit zwei spannenden Gästen: Ex-Nationalspieler Christoph Kramer (34) und Schauspieler Joachim Meyerhoff.

Frederic Kern / Future Image Ina Müller, Sängerin

Michael Kremer / Future Image Ina Müller bei einem Auftritt in Erfurt, Oktober 2022

NDR / Morris Mac Matzen Christoph Kramer und Ina Müller bei "Inas Nacht"