Schlechte Tour? Lana Del Reys Fans verkaufen ihre Tickets

Nach nur wenigen Tagen ihrer neuen Stadiontour durch Großbritannien und Irland geraten Lana Del Reys (40) Konzerte bereits in die Kritik. Nachdem der Auftakt am 23. Juni in Cardiff stattgefunden hatte, meldeten sich Fans auf Social Media zu Wort, die Tickets für kommende Shows in Glasgow, London oder Dublin wieder verkaufen möchten. "Ich sehe Lana Del Rey in London und die Setlist aus Cardiff bringt mich wirklich dazu, mein Ticket weiterzuverkaufen – man bekommt ja offensichtlich kein Geld zurück", äußert sich ein enttäuschter Fan auf TikTok und fügt hinzu: "Ich bin schon seit Jahren Lana-Fan [...] Eine Stadiontour mit nur 15 Songs zu machen, ist meiner Meinung nach echt kriminell."

Besonders die von Lana ausgesuchte Setlist überzeugt ihre Anhänger nicht. "Von diesen 15 Songs sind zwei oder drei Covers, drei sind unveröffentlicht, das heißt, wenn man kein Hardcore-Fan ist, kennt man die Texte nicht. Und nochmal drei von denen sind gekürzt", ärgert sich der Fan im Netz. Andere kritisieren die mangelhafte Vorbereitung und den lieblos wirkenden Umgang mit der Show, während Fans aus der ganzen Welt angereist seien. Zur Eröffnung ihrer Stadiontour gab es weder ein neues Album noch viele Überraschungen, was die Enttäuschung zusätzlich schürte.

Lana Del Rey, die mit Hits wie "Video Games" und "Summertime Sadness" weltweit bekannt wurde, hat sich in ihrer Karriere oft als stilbewusste und unnahbare Künstlerin präsentiert. Doch scheint es, als habe sie mit ihrer aktuellen Tour einige Erwartungen ihrer treuen Anhänger nicht erfüllt. Bereits bei früheren Auftritten ließ die Künstlerin durchklingen, dass sie ihre Live-Performances nicht als Priorität sehe, was nun wohl auf Unmut stößt.

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

