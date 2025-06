So brachte sich Lauren Sánchez vor ihrer Hochzeit in Form

Lauren Sánchez (55), die Partnerin des Amazon-Gründers Jeff Bezos (61), zeigte sich pünktlich vor ihrer Hochzeit in Venedig in absoluter Topform. Mit Disziplin, einem effektiven Trainingsplan und einer angepassten Ernährung hat die Moderatorin an ihrer Fitness gearbeitet, um für ihren großen Tag bereit zu sein. Unterstützt von einem Personal Trainer und einem Pilates-Experten bewältigte Lauren laut Bild ein Programm, das sie körperlich in Bestform gebracht hat. Ihre Ernährung setzt sie gezielt ein, wobei sie auf eine Kombination aus Avocados, Eiweiß und Kaffee schwört, die ihr Energie und Ausdauer liefern sollen.

Im Zentrum ihres Trainingsprogramms steht Pilates, das von Saul Choza geleitet wird. Lauren lobte die Methode für ihren ganzheitlichen Ansatz, der die Tiefenmuskulatur trainiert und die Körperhaltung verbessert. Ergänzt wurde ihr Sportprogramm durch ein effektives Ganzkörpertraining, das sie und Jeff unter der Anleitung ihres Coaches Wesley Okerson absolvierten. Mit Einheiten von nur 20 Minuten gelang es ihr, Muskeln aufzubauen und sich optimal auf die bevorstehende Hochzeit vorzubereiten. Einige ihrer Übungen teilte die Produzentin bereits 2022 in ihren sozialen Medien und inspirierte damit ihre Community.

Zur Hochzeit haben Lauren und Jeff eine besondere Bitte an ihre Gäste gerichtet. Statt Geschenke zu machen, sollen die geladenen Prominenten für Organisationen spenden, die sich dem Schutz und der Unterstützung der Stadt Venedig verschrieben haben. Wie aus den Einladungen laut People hervorging, war es dem Paar wichtig, der traditionsreichen Lagunenstadt mit ihrer Feier etwas zurückzugeben. Auch bei der Planung legten die beiden Wert auf Regionalität: Rund 80 Prozent der benötigten Materialien stammten von lokalen Anbietern, darunter Venedigs berühmte Glaswaren und Gebäck.

Getty Images Lauren Sánchez, Mai 2025

Getty Images Lauren Sánchez, Mai 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025