Basketballstar Nikki McCray im Alter von 51 Jahren gestorben

Die Women’s National Basketball Association hat eine ihrer ganz Großen verloren. Nikki McCray-Penson war eine erfolgreiche Basketballspielerin: Während ihrer Karriere konnte sie zwei olympische Goldmedaillen gewinnen, zudem wurde sie 2012 in die Women's Basketball Hall of Fame aufgenommen. Nach ihrer aktiven Zeit als Sportlerin machte sie sich einen Namen als Trainerin. Doch jetzt muss sich ihr Team von ihr verabschieden: Nikki ist im Alter von 51 Jahren verstorben.

Laut der Tageszeitung The Tennesean wurde ihr Tod am Freitag von der Rutgers Universität bestätigt, an der die einstige Aufbauspielerin als Assistenztrainerin tätig war. Bisher ist keine Todesursache bekannt, allerdings habe Nikki zum zweiten Mal gegen Brustkrebs gekämpft. 2013 wurde die Krankheit erstmals bei ihr diagnostiziert.

Ihre Kollegen aus der NBA meldeten sich bereits zu Wort und zeigten sich von den traurigen Nachrichten zutiefst erschüttert. So auch Chris Webber, der Nikki einen rührenden Instagram-Post widmet: "Nikky McCray: liebenswerter Mensch...eiskalter Basketballfan. Ruhe in Frieden."

