Charlize Theron teilt zum Muttertag Bilder mit ihren Kids

Zum Muttertag hat Charlize Theron (50) auf Instagram einen seltenen und sehr persönlichen Einblick in ihr Leben mit ihren Töchtern geteilt. Die Oscar-prämierte Schauspielerin postete eine Bildergalerie mit bisher kaum gesehenen Fotos ihrer beiden Töchter Jackson, 14, und August, 11. Zu sehen sind verspielte Selfies, sonnige Urlaubsmomente und zärtliche Umarmungen – ein intimes Porträt der dreiköpfigen Familie fernab des Rampenlichts. "Die größte Ehre meines Lebens! Alles Gute zum Muttertag an alle Mamas, Omas und Patinnen", schrieb die Schauspielerin zu den Bildern.

Doch damit nicht genug: In einem Auftritt in der "Drew Barrymore Show" gab Charlize in dieser Woche auch Einblicke in ihr Liebesleben. Sie verriet, dass ihre Töchter sie aktiv beim Dating anfeuern. "Es ist wirklich lustig, wie ich Angst hatte, dass sie sich dadurch bedroht fühlen könnten, und jetzt sagen sie: 'Mama, schreibt er dir? Geh auf das Date, Mama'", erzählte die 50-Jährige. Trotzdem sei ein klassisches Zusammenleben mit einem Partner für sie keine Option. "Ich meine das wirklich – die Leute denken, ich mache Witze – ich glaube nicht, dass ich je wieder mit jemandem zusammenleben könnte", sagte sie gegenüber Gastgeberin Drew Barrymore (51). Stattdessen könnte sie sich vorstellen, dass ein Partner in der Nähe wohnt: "Ich würde es lieben, wenn du nah bist – kauf das Haus die Straße runter – aber ich weiß nicht, ob ich das kann."

Charlize wurde 2012 Mutter, als sie ihre älteste Tochter Jackson adoptierte, und drei Jahre später folgte die Adoption von August. Obwohl die gebürtige Südafrikanerin stets sehr darauf bedacht war, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und ihre Privatsphäre zu schützen, ließ sie mit dem Muttertags-Post besonders tief in ihr Familienleben blicken. In der Sendung betonte Charlize auch, dass ihre Töchter für sie stets an erster Stelle stehen: "Es ist unmöglich, das nicht zu tun. Deine Kinder kommen zuerst. Sie kommen immer zuerst."

Anzeige Anzeige

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre Töchter zum Muttertag 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern zum Muttertag 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern zum Muttertag 2026