Schock für Lara Joy Körner: Sohn stirbt mit nur 19 Jahren

Lara Joy Körner (47) trauert um ihren Sohn Remo. Mit gerade einmal 19 Jahren wird der Jugendliche leblos in der Isar in München gefunden. Wie oe24 berichtet, sei Remo am frühen Samstagmorgen von Passanten gefunden worden, die direkt die Rettungskräfte alarmierten. Polizei und Feuerwehr bargen den Körper des jungen Mannes, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Dank einer Durchsuchung seiner Kleidung konnte Remo schließlich vor Ort identifiziert werden. Die Polizei untersucht den Vorfall derzeit, aber es gibt wohl keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Der Körper ist bereits bei der Gerichtsmedizin, die nun nach der Todesursache sucht.

Remo ist eines von Laras vier Kindern. Sie ist eine deutschlandweit bekannte Schauspielerin und stand unter anderem für die Traumschiff-Filme vor der Kamera. Auch seine Großmutter Diana Körner (81) ist als Schauspielerin aktiv. Sie äußerte sich bereits gegenüber Bild zum Tod ihres Enkels. "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen", erklärt die "Rosamunde Pilcher"-Darstellerin.

Lara meldete sich bisher nicht zum tragischen Tod ihres Kindes. Die 47-Jährige hält ihr Privatleben größtenteils unter Verschluss. Bekannt ist nur, dass drei ihrer Söhne aus einer früheren Ehe stammen, die 2013 in die Brüche ging. Ihr vierter Sohn wurde später geboren. Darüber hinaus ist sie vor allem für ihre schauspielerische Leistung bekannt. Neben dem "Traumschiff" drehte sie genau wie ihre Mutter einige "Rosamunde Pilcher"-Filme sowie Die Rosenheim Cops, In aller Freundschaft und zuletzt den Krimi "Watzmann ermittelt". Ihre Schwester Jenny-Joy ist ebenfalls Schauspielerin.

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Getty Images Lara Joy Körner in München, Juni 2018

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Getty Images Diana Körner, April 2025

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Getty Images Lara Joy Körner bei der Welt der Wunder Wiesn im Marstall-Zelt auf dem Oktoberfest 2018 in München