Sänger Maluma erwartet zweites Kind mit Freundin Susana

Maluma (32) und seine Freundin Susana Gomez schweben im absoluten Familienglück: Der Sänger hat jetzt verraten, dass die beiden ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Auf Instagram teilte Maluma ein emotionales Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er zusammen mit Tochter Paris den gewölbten Babybauch von Susana küsst. Als Caption wählte der Musiker nur ein schlichtes blaues Herz – etwa ein Hinweis auf das Babygeschlecht? Die Aufnahme verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und sorgte bei seinen Followern für begeisterte Glückwünsche an das Paar.

Maluma und Susana hatten ihre Beziehung 2020 öffentlich gemacht, nachdem erste Liebesgerüchte aufgekommen waren, weil sie damals Händchen haltend gesichtet worden waren. Seit der Geburt von Tochter Paris steht das Familienleben für den Kolumbianer besonders im Mittelpunkt. Erst vor Kurzem sprach der Superstar im Podcast "In Your Dreams" von Owen Thiele ganz offen darüber, wie ihn der Start in den Papa-Alltag psychisch herausgefordert hat. Er erzählte, dass er nach der Geburt seiner Tochter plötzlich unter starken Panikattacken litt und sich daraufhin professionelle Hilfe suchte, um wieder in Balance zu kommen.

Im Gespräch mit Owen betonte Maluma, wie wichtig ihm seine Liebsten in dieser Phase waren. Er schwärmte von der Unterstützung seiner Freundin und erklärte, dass Susana, seine Eltern und sein enges Umfeld ihn durch die schwere Zeit getragen hätten. Gleichzeitig berichtete der Sänger, dass er heute auf feste Routinen wie Meditation, Sport und eine bewusste Ernährung setzt. Dadurch fühle er sich, wie er im Podcast sagte, wieder "in der besten Phase" seines Lebens. Mit der erneuten Schwangerschaft von Susana wächst die kleine Familie nun weiter.

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Getty Images Maluma und Susana Gomez bei den Latin Grammy Awards in Las Vegas, November 2025

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Instagram / maluma Susana Gomez' Babybauch

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Instagram / maluma Maluma und seine Tochter Paris im Juni 2025