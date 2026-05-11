Wie Mutter, so Tochter: Alyssa Milano teilt süße Aufnahme

Alyssa Milano (53) hat auf Instagram ein besonderes Foto geteilt – und damit bei ihren Fans für ungläubiges Staunen gesorgt. Die Schauspielerin postete eine Seite-an-Seite-Aufnahme: links sie selbst als Teenager, rechts ihre elfjährige Tochter Elizabella. Dazu schrieb sie schlicht: "Mein Mädchen." In den Kommentaren überschlagen sich die Reaktionen. Viele Fans können kaum glauben, wie sehr Mutter und Tochter sich ähneln – vor allem die dunklen Haare, die ausdrucksstarken Augen und das strahlende Lächeln der beiden sorgten für Begeisterung.

Zahlreiche Follower bezeichnen die zwei kurzerhand als "Zwillinge". "Sie ist genauso wunderschön wie ihre Mutter", schrieb ein Fan. "Wie die Mutter, so die Tochter", kommentierte ein anderer. Manche gingen sogar noch einen Schritt weiter und fanden, Elizabella könnte glatt eine junge Alyssa in einem möglichen Comeback der Kultserie "Wer ist hier der Boss?" spielen. Tatsächlich hatte Alyssa gegenüber Entertainment Tonight bereits angedeutet, offen für eine Rückkehr zu sein: "Ich denke, es könnte wirklich witzig sein." Auch ihre frühere Co-Darstellerin Judith Light schloss eine Rückkehr zuletzt nicht völlig aus.

In der Originalserie "Wer ist hier der Boss?", die in den 1980ern lief, spielte Alyssa als Kind die Rolle der Samantha Micelli und wurde damit zu einem der bekanntesten Kinderdarsteller ihrer Generation, wie Hello! berichtet. Später war sie in Serien wie "Charmed" und "Melrose Place" zu sehen. Privat ist die Schauspielerin seit 2009 mit Talentmanager David Bugliari verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder: den 14-jährigen Sohn Milo und Tochter Elizabella.

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Getty Images Alyssa Milano auf einem Event

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Instagram / milano_alyssa Alyssa Milano als Teenager und rechts ihre elfjährige Tochter Elizabella

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Getty Images Schauspielerin Alyssa Milano beim Women's March, Oktober 2021