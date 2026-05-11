Justin Theroux ehrt Frau Nicole zum ersten Muttertag

Justin Theroux (54) hat den ersten Muttertag seiner Frau Nicole Brydon Bloom (32) mit einem herzlichen Instagram-Post gefeiert. Der Schauspieler teilte dabei gleich mehrere Fotos – darunter ein Bild, auf dem er liebevoll Nicoles Babybauch hält, sowie weitere Schnappschüsse mit dem gemeinsamen Sohn, der im April zur Welt gekommen ist. "Das schönste Meisterwerk des Herzens Gottes ist das Herz einer Mutter", zitierte Justin die heilige Thérèse von Lisieux und fügte hinzu: "Alles Gute zum ersten Muttertag, Nicole – du bist ein Geschenk für uns beide."

Gegenüber dem Magazin People schwärmte Justin außerdem davon, was er an der Vaterschaft bisher am meisten schätzt: "Die Fähigkeit, all die Liebe, die ich habe, in meinen Sohn zu gießen." Aufmerksamkeit erregte auch eine unscheinbare Reaktion von Justins Ex-Frau Jennifer Aniston (57), die die Geburtsbekanntmachung des Paares auf Instagram mit einem "Gefällt mir" bedachte. Justin und Jennifer hatten 2015 geheiratet und sich drei Jahre später getrennt.

Justin und Nicole lernten sich 2023 kennen und gaben sich im März 2025 in Mexiko das Jawort. Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft Ende 2025 reiste das Paar noch einmal an seinen Lieblingsort zurück. "Es macht so viel Spaß, unseren Lieblingsplatz mit einem kleinen Wesen auf dem Weg noch einmal zu besuchen", schrieb Nicole damals zu einem Instagram-Post über den gemeinsamen Babyurlaub in Mexiko. Im Februar verriet sie dem Hollywood Reporter, dass sie sich schon immer eine Familie gewünscht habe: "Ich liebe Kinder. Ich habe mich immer auf dieses Kapitel in meinem Leben gefreut – und Justin sicherlich auch."

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Getty Images Justin Theroux bei der New-York-Premiere von "The Devil Wears Prada 2" am 20. April 2026

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Instagram / justintheroux Justin Theroux gratuliert mit diesem Bild seiner Frau Nicole zum Muttertag

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Imago Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der New Yorker Premiere von "Song Sung Blue"