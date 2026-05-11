Duncan James' neuer Partner zieht bei ihm & seiner Mama ein

Duncan James (48) macht mit seinem Freund Alexander Roque den nächsten großen Schritt: Der Sänger der Band Blue hat gegenüber der Daily Mail verraten, dass Alexander nach nur acht Monaten Beziehung bei ihm einzieht. Und das Besondere daran: Die beiden werden nicht nur zusammenwohnen, sondern auch mit Duncans Mutter unter einem Dach leben. Dass das Arrangement gut funktionieren wird, daran hat Duncan offenbar keine Zweifel.

Die Chemie zwischen Alex und Mama James stimmt schon lange. "Alex versteht sich so gut mit meiner Mutter", erklärte Duncan gegenüber der Daily Mail. "Sie haben wirklich viel Spaß miteinander und sprechen täglich am Telefon. Das ist einfach wirklich schön." Seine eigene Beziehung zu seiner Mutter beschreibt er als "sehr einzigartig". Seine Mutter wurde adoptiert und hat "keine biologische Familie" außer Duncan. Doch auch mit Alexanders Eltern ist Duncan längst warm geworden: "Sie sind so etwas wie meine erweiterte Familie geworden." Duncan betonte, er könne aktuell täglich auf Holz klopfen und hoffen, dass sein Glück weiter anhalte. Die Beziehung zwischen Duncan und dem Performer aus der Stripshow "Forbidden Nights" wurde öffentlich, kurz nachdem sich Duncan nach sechs Jahren von seinem Partner Rodrigo Reis getrennt hatte.

Und nicht nur privat läuft es gut. Duncan selbst ist gerade auch beruflich voll eingespannt. Die Band Blue ist aktuell auf einer großen Jubiläumstour, die das 25-jährige Bestehen der Gruppe feiert. Über seine Bandkollegen Simon Webbe (48), Antony Costa (44) und Lee Ryan (42) sagte er: "Ich habe drei Brüder auf meinem Lebensweg kennengelernt, von denen ich nie dachte, dass ich sie treffen würde." Zu Beginn ihrer Boybandkarriere habe keiner von ihnen gewusst, was mit ihnen geschieht. Duncan schätze sehr, dass die vier noch immer gemeinsam auf der Bühne stehen. Trotz vollem Terminkalender nimmt sich der Sänger auch Zeit für andere Projekte. Gemeinsam mit der Biermarke Coors hat er den Song und das Musikvideo "Cold Coorus" umgesetzt – ein augenzwinkerndes Projekt, bei dem es darum geht, den perfekten Moment zu feiern, in dem das Bier eiskalt ist.

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Instagram / mrduncanjames Duncan James (links) mit seiner Mutter im Arm und Freund Alexander (rechts), November 2025

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Instagram / mrduncanjames Duncan James (rechts) mit seinem Freund Alexander Roque, November 2025

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Getty Images Die Mitglieder der Band Blue, November 2024