Felicity Huffman & Mann uneinig wegen Tochters Karriereplan

Felicity Huffman (63) und ihr Mann William H. Macy (76) sind sich offenbar nicht ganz einig, was die Berufsambitionen ihrer Tochter angeht. Sie möchte in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und Schauspielerin werden. Beim FYC-Event von Sony Pictures Television in Los Angeles sprach Felicity jetzt exklusiv mit dem Magazin People über die Karrierepläne ihrer 25-jährigen Tochter Sophia Macy – und gab dabei zu, dass sie durchaus gemischte Gefühle hat. "Ich habe schon Angst um sie", sagte Felicity offen. "Es ist ein hartes Geschäft. Aber es ist das, was sie liebt, und ich muss sagen, sie ist wirklich gut." Ihr Mann William hingegen sehe das ganz anders.

Laut Felicity hegt der 76-Jährige keinerlei Bedenken. "Mein Mann hat keine Bedenken", erklärte sie gegenüber People. Bereits 2024 hatte William gegenüber E! News seine Begeisterung für Sophias Weg deutlich gemacht: "Ich liebe dieses Geschäft. Ich dachte, wenn ich das kann, kann es jeder." Sophia studierte Theater an der Carnegie Mellon University und gab ihr TV-Debüt 2020 in Jordan Peeles (47) CBS-Show "The Twilight Zone". Zuletzt war sie in der HBO-Serie "Rooster" an der Seite von Steve Carell (63) zu sehen. Auch eine familienübergreifende Zusammenarbeit schloss Felicity gegenüber People nicht grundsätzlich aus – das hänge davon ab, "ob sie uns in ihr nächstes Projekt einbaut", scherzte sie. Neben Sophia haben die beiden noch eine zweite Tochter: Georgia, 24, die laut Felicity kein Interesse am Showbusiness hat und stattdessen ein Jurastudium plant.

Dass Felicity ihrer Tochter trotz aller Sorgen voll und ganz vertraut, hatte sie bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht. So schwärmte sie bei einem Treffen mit Reportern sogar davon, sich selbst von Sophia Ratschläge zu holen – ein Kompliment, das wohl kaum größer sein könnte. Felicity ist vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" bekannt, in der sie von 2004 bis 2012 zu sehen war. William wiederum wurde durch die Dramaserie "Shameless" einem breiten Publikum bekannt, in der er von 2011 bis 2021 die Hauptrolle spielte.

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Getty Images Felicity Huffman und William H. Macy im September 2018

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Imago Sophia Grace Macy bei der Premiere der HBO-Comedyserie "Rooster" in New York

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Getty Images William H. Macy, Georgia Grace Macy, Felicity Huffman und Sofia Grace Macy, 2014