Ryan Reynolds widmet Blake Lively am Muttertag süße Worte

Zum Muttertag hat Ryan Reynolds (49) seiner Frau Blake Lively (38) eine besondere Liebeserklärung gemacht. Der Schauspieler teilte auf Instagram seltene private Schnappschüsse der beiden und ließ dabei kaum einen Zweifel daran, wie sehr er sie verehrt. Zu sehen sind die beiden unter anderem in gelben Ponchos vor den Niagarafällen – ein ungewohnt persönlicher Einblick in das Privatleben des Paares. "Ich schätze diese Mutter über alle Maßen. Sie ist freundlich. Sie ist furchtlos. Sie ist die absolute Liebe meines Lebens – und für unsere vier kleinen Kinder ist sie das Leben ihrer Liebe", schrieb Ryan auf der Plattform, wie Daily Mail berichtet. Blake ließ die zärtlichen Worte nicht unbeantwortet: Sie teilte den Beitrag in ihrer eigenen Story und schrieb dazu: "Ich bin dir übrigens auch ziemlich zugetan."

Auch Blake selbst nutzte den Feiertag, um Frauen in ihrem Leben zu würdigen. Sie widmete ihrer Mutter Elaine Lively rührende Worte und schrieb auf Instagram: "Frohen Muttertag an die Frau, die jeden Tag Freude wählt, egal was passiert." In einem weiteren Post ehrte sie außerdem ihre Schwiegermutter Tammy Stewart Reynolds. Zu einem gemeinsamen Foto der beiden Frauen schrieb sie: "Diese zwei Königinnen sind meine Mamas. Ich könnte nicht glücklicher sein, sie zu haben." Der Muttertag fiel dabei in eine aufgewühlte Phase für Blake: Kurz zuvor hatte sie ihren Rechtsstreit mit Regisseur Justin Baldoni (42) beigelegt, nur zwei Wochen vor dem geplanten Prozessauftakt. Nur wenige Tage nach der Einigung war sie außerdem überraschend bei der Met Gala aufgetreten.

Ryan und Blake hatten im September 2012 geheiratet und sind gemeinsam Eltern von vier Kindern: den Töchtern James, Inez und Betty sowie Sohn Olin. Die Familie hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf Social Media gewähren die beiden nur selten Einblicke in ihren Alltag, weshalb die Muttertagsfotos bei ihren Fans besonders gut ankamen. Erst im März hatte Blake auf Instagram ein unscharfes Bild geteilt, das offenbar Ryan mit einem der Kinder auf den Schultern während eines Englandurlaubs zeigt – mit dem Kommentar: "So dankbar für die beste Woche mit meinen Liebsten."

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Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "John Candy: I Like Me", 2025

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025