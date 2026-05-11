Kim und Foodgod: Freundschaft trotz Distanz stark wie nie

Gibt es wirklich Streit zwischen Kim Kardashian (45) und Jonathan Cheban (52)? Diese Frage beschäftigt Fans schon seit einer Weile – doch jetzt hat der Realitystar persönlich für Klarheit gesorgt. Am 7. Mai trat Jonathan bei Vulture's Inaugural Reality Masterminds Celebration in New York City auf, wo er gegenüber E! News offen über seinen Kontakt zur Kardashian-Familie sprach. In den gemeinsamen Gruppenchats sei er zwar nicht besonders aktiv, doch mit Kim habe er erst vor wenigen Tagen telefoniert. "Ich bin nicht wirklich in den Gruppenchats", so Jonathan und weiter: "Aber ich habe buchstäblich vor zwei Tagen mit Kim gesprochen."

Als Grund dafür, dass man sich seltener sehe, nannte Jonathan die gegensätzlichen Lebenswelten und die geografische Distanz. Er pendelt zwischen Miami und New York, während Kim vor allem in Los Angeles zu Hause ist und zusätzlich mit vier Kindern eingespannt ist. "Sie sagt: 'Ich bin wieder in LA.' Ich sage: 'Wir sind gerade nach New York gekommen'", schilderte er die typische Situation. Dennoch stehe er mit der Familie regelmäßig in Kontakt: "Wir reden die ganze Zeit. Ich schaffe es nur wirklich nicht, sie so oft zu sehen." Auch Kris Jenner (70) habe er erst vor ein paar Wochen persönlich getroffen. Über die Familie sagte er schlicht: "Ich liebe sie." Außerdem verriet Jonathan, dass er wieder Lust auf das Realityfernsehen bekommen habe – ein Comeback an der Seite von Kim in The Kardashians schloss er dabei nicht aus. "Wir sind im Reality-TV-Modus. Die Leute sind heutzutage sehr nostalgisch, also muss ich vielleicht wieder dabei sein", erklärte er.

Bereits vor einigen Monaten hatte Kim die Gerüchte um einen Zoff zwischen den beiden im Podcast "Khloé in Wonder Land" kommentiert und klargestellt: "Ich liebe Jonathan. Ich glaube, die Leute denken, wir reden nicht miteinander." Sie erklärte damals, dass Kinder und volle Terminkalender echte Freundschaften schlicht schwieriger machen würden. Kim und Jonathan kennen sich seit fast zwei Jahrzehnten und waren lange Zeit ein festes Duo in der Sendung Keeping Up with the Kardashians.

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Getty Images Jonathan Cheban im Juni 2018

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Dimitrios Kambouris / Getty Images Kim Kardashian und Jonathan Cheban

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art