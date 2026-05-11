Mutterschaft veränderte Hilary Swanks Disziplin im Sport

Seit sie Mutter geworden ist, sieht Hilary Swank (51) Sport mit anderen Augen. Die Schauspielerin teilte jetzt auf Instagram einen Einblick in ihr neues Homegym – und dabei wurde schnell klar: Nicht die perfekte Workout-Session steht bei ihr im Vordergrund, sondern die Regelmäßigkeit. "Mutterschaft hat verändert, wie ich über Disziplin denke", schrieb sie zu einer Reihe von Bildern aus ihrer umgebauten Garage. "Es geht weniger um Perfektion, mehr um Beständigkeit – und darum, dass deine Kinder sehen, wie du auf dich selbst achtest", schrieb Hilary. Mit ihren dreijährigen Zwillingen Aya und Ohm ist Zeit für sich selbst knapp, weshalb die 51-Jährige kurzerhand eine Lösung gefunden hat, die für die ganze Familie funktioniert.

Statt eines klassischen Fitnessstudios hat Hilary gemeinsam mit ihrem Mann Philip Schneider und einigen Freunden die Garage umfunktioniert – gebaut wurde dabei größtenteils aus Restmaterial. "Ich bin nur froh, dass er die Garage dabei nicht abgefackelt hat", schrieb die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern. "Normalerweise verstecke ich Elektrowerkzeuge vor ihm." Das Ergebnis ist ein Raum, den die ganze Familie nutzen kann: Zwischen Nickerchen und Schwimmstunden ist mal schnelles Krafttraining drin, mal Stepptanz, Klettern oder einfach gemeinsames Bücherlesen in einer hängenden Netzschaukel. Auch eine Rutsche und Turnringe dürfen nicht fehlen. Hilary ist außerdem aktuell wieder am Set der Serie "Yellowjackets", die Drehtage sind lang – umso mehr schätzt sie die gemeinsame Bewegungszeit zu Hause. "Wenn ich nach Hause komme, will ich einfach bei den Kindern sein", erklärte sie.

Dass Hilary ihre Mutterschaft so intensiv und bewusst erlebt, hat sie selbst einmal damit begründet, dass sie ihre Kinder erst vergleichsweise spät bekommen hat. Die Zwillinge Aya und Ohm kamen im April 2023 zur Welt, als die Schauspielerin bereits 48 Jahre alt war. "Ich war persönlich froh, dass ich sie später im Leben bekommen habe, denn jetzt kann ich ihnen meine volle Aufmerksamkeit schenken, so wie ich es früher im Leben nicht hätte tun können", erklärte Hilary gegenüber E! News. Ihr Mann Philip steht ihr dabei offenbar tatkräftig zur Seite – wie nicht zuletzt der selbst gezimmerte Familien-Fitnessraum beweist. "Ich bin dankbar für meinen Mann, der diesen Raum geschaffen hat", schrieb Hilary, "und für die kleinen Menschen, die mich in Bewegung halten – ob ich will oder nicht."

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Getty Images Hilary Swank beim ABC Disney Upfront 2022 in New York, Mai 2022

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Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge

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Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider im Januar 2023