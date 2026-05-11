Ex-Lehrerin Haley Beck weist Grooming-Vorwürfe strikt zurück

Im Zuge der Ermittlungen gegen Haley Beck, die ältere Schwester von TikTok-Star Noah Beck, sind nun Details aus einem freiwilligen Interview mit der beschuldigten Ex-Lehrerin bekannt geworden. Darin sprach Haley über ihre Beziehung zu dem betroffenen Schüler der Centennial High School in Peoria, Arizona – und machte dabei laut OK! eine auffällige Aussage: Sie beschrieb die Beziehung als die zwischen "Gleichaltrigen", korrigierte sich danach jedoch und bezeichnete sie als "Lehrer-Schüler-Verhältnis". Den Vorwürfen, jemals versucht zu haben, dem Schüler nachzustellen oder Treffen mit ihm zu planen, widersprach sie laut Polizeibericht ausdrücklich.

Im Interview räumte Haley ein, dass der Schüler ihre Telefonnummer besitze und die beiden während der Sommerferien über Social Media in Kontakt gewesen seien – weil er wegen eines Schulwechsels "emotional in einer schwierigen Lage" gewesen sei. Auf die Frage, warum ihr eine unangemessene Beziehung vorgeworfen werde, soll sie laut Bericht gelacht und erklärt haben, sie habe "ein paar Ideen". Der Schüler sei "gut mit Worten" und "sehr kontaktfreudig", sie habe das selbst beobachtet, "wenn er mit Mädchen im Unterricht spricht." Eine sexuelle Beziehung zu dem Schüler – weder vor noch nach dessen 18. Geburtstag – bestritt Haley laut Bericht vehement mit "Nein". "Haley bestand darauf, dass der Schüler niemals bei ihr zu Hause war und sie nie eine Beziehung außerhalb des Lehrer-Schüler-Verhältnisses gehabt habe", zitiert der Bericht den ermittelnden Beamten.

Haley war 2020 an die Centennial High School gekommen und hatte dort als Vollzeitlehrerin gearbeitet, bevor sie zunächst beurlaubt und schließlich entlassen wurde. Nach einer internen Untersuchung des Schulbezirks Peoria hatte ein Entscheidungsträger festgestellt, dass sie "einen Schüler manipuliert hat, was zu einer sexuellen Beziehung mit diesem Schüler führte". Haleys Anwalt Matthew Long erklärte nach der Entlassung in einem Statement gegenüber People, seine Mandantin respektiere das Strafverfolgungsverfahren und sei "zuversichtlich, dass eine vollständige Überprüfung der Fakten ihre Unschuld bestätigen wird". Die Ermittlungen sind weiterhin im Gange – die Polizei prüft inzwischen auch Hinweise auf einen möglichen zweiten betroffenen Schüler.

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Instagram / tatumbeckk Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum (l.) und Haley (m.)

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Instagram / noahbeck Schauspieler Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum und Haley und ihren Eltern

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Instagram / noahbeck Noah Beck am "Baywatch"-Set