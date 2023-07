Formel-1-Legende Jackie Stewart hatte einen Schlaganfall

Jackie Stewart (84) versetzt seine Fans in Sorge. Der frühere Rennfahrer hatte seine größten Erfolge in den 1960er- und 1970er-Jahren. 1969, 1971 und 1973 wurde er sogar Formel-1-Weltmeister. In den vergangenen Jahren war es zunehmend ruhiger um ihn geworden. Doch jetzt macht der mehrfache Grand-Prix-Sieger mit beunruhigenden News auf sich aufmerksam: Er hatte einen Schlaganfall – und zwar kurz vor einer royalen Hochzeit!

Jackie war Anfang Juni zu der Eheschließung des jordanischen Prinzen Hussein und seiner Partnerin Rajwa eingeladen. In der Nacht davor sei es ihm aber sehr schlecht gegangen. "Ich stand in der Nacht auf und fühlte mich seltsam. Ich bin einfach umgefallen. Und dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war eine ganze Zeit lang bewusstlos", erinnerte sich der 84-Jährige gegenüber Daily Mail. Seine Frau Helen und sein Sohn Paul seien vor Ort gewesen und hätten ihn in einen Krankenwagen begleitet. In der Klinik sei er dann offenbar gut behandelt worden: "Seine Majestät hat die besten verfügbaren Ärzte für mich besorgt."

Anschließend wollte der gebürtige Schotte so schnell wie möglich zurück nach Europa – der Kronprinz von Bahrain habe ihm großzügigerweise ein Flugzeug zur Verfügung gestellt. "Zu diesem Zeitpunkt war ich schon fast wieder fit. Allerdings konnte ich nicht sehr gut laufen", berichtete der zweifache Vater. Mittlerweile sei er aber wieder halbwegs gut zu Fuß unterwegs. Er möchte in wenigen Tagen sogar das Formel-1-Rennen in Silverstone besuchen.

Getty Images Jackie Stewart, dreifacher Formel-1-Weltmeister

Getty Images Jackie Stewart, Formel-1-Legende

Getty Images Jackie Stewart im Juli 2022 in Budapest

