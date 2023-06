Neue Fotos: So traumhaft war die Hochzeit von Prinz Hussein!

Sie haben sich das Jawort gegeben! Am vergangenen Donnerstag fanden sich in Jordanien zahlreiche internationale Royals zusammen, um die Hochzeit von Königin Rania und König Abdullahs ältestem Sohn zu feiern. Prinz Hussein und seine Liebste Rajwa traten in der Hauptstadt Amman im Zahran Palast vor den Altar und besiegelten ihre Liebe. Nun teilt Königin Rania weitere Schnappschüsse von Hussein und Rajwas besonderem Tag!

Auf Instagram postet die 52-Jährige einige Fotos der Trauung und der anschließenden Feierlichkeiten. "Möge Gott euch beide segnen und euer Heim mit Liebe und Glück erfüllen", wünscht sie ihrem Sohn und seiner Frau. Neben Familienfotos der jordanischen Königsfamilie gibt es auch einige Detailaufnahmen von Rajwas glamourösem Braut-Look: Die Architektin strahlte in einem eleganten Hochzeitskleid mit langen Ärmeln und asymmetrischem Ausschnitt. Die gesamte Rückseite des Kleides zierten außerdem filigrane, aufgestickte Blumen.

Unter den Gästen befanden sich auch europäische Royals, wie etwa Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41). Auch die Frau des britischen Thronerben schmiss sich für das Event ganz besonders in Schale: Die 41-Jährige bezauberte in einem goldenen Glitzerkleid, einer blauen Schärpe und einer juwelenbesetzten Krone. Wie die Aufnahmen von Dailymail zeigen, trug sie dazu Ohrringe der verstorbenen Oma ihres Gatten, Queen Elizabeth (✝96).

Getty Images Prinz Hussein und seine Frau Rajwa al-Seif bei ihrer Hochzeit im Juni 2023

Instagram / alhusseinjo Königin Rania und Kronprinz Hussein im August 2017

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London

