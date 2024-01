Jackie Stewart (84) fürchtet sich vor einer Demenzerkrankung

Jackie Stewart (84) war früher einer der erfolgreichsten Rennfahrer der Formel 1. 1969, 1971 und 1973 konnte der Sportler sogar den Weltmeistertitel mit nach Hause fahren. Mittlerweile ist es ruhiger um den gebürtigen Schotten geworden. Privat lebt er zurückgezogen mit seiner Frau Helen, die seit einigen Jahren an Demenz leidet. Und vor dieser Krankheit hat der einstige Formel-1-Pilot Angst: Jackie will nicht dement werden!

In einem Interview mit The Telegraph spricht der 84-Jährige offen über die Krankheit seiner Frau. Ehrlich gibt er zu, dass er sich um sich selbst sorgt. "Jedes Mal, wenn man einen Namen vergisst, macht man sich Sorgen. Man denkt: 'Habe ich [die Krankheit]? Ist das ein Zeichen?'", erzählt er und fügt hinzu: "Denn man weiß, dass diese Krankheit so viele Menschen betrifft. So wie Helen." Vor allem breche es ihm immer das Herz, wenn seine eigene Frau ihn nicht erkennt. Im Gespräch erinnert er sich: "Dann kam einer ihrer Pfleger in den Raum und fragte, ob sie etwas brauche und Helen sagte: 'Ja, können Sie mir sagen, wann Jackie nach Hause kommt?'"

Erst vor wenigen Monaten sorgte Jackie mit seiner eigenen Gesundheit für Schlagzeilen. Die Formal-1-Legende erlitt im Sommer einen Schlaganfall. "Ich stand in der Nacht auf und fühlte mich seltsam. Ich bin einfach umgefallen. Und dann kann ich mich nicht mehr erinnern", erzählte er gegenüber Daily Mail.

Getty Images Jackie Stewart mit seiner Frau Helen, September 2013

Getty Images Jackie Stewart, früherer Rennfahrer

Getty Images Jackie Stewart, Rennfahrlegende

