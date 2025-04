Nach tragischem Unfall: Michael Schumacher signiert F1-Helm

Formel-1-Legende Jackie Stewart (85) gründete vor einigen Jahren die Stiftung "Racing Against Dementia", die das Ziel verfolgt, die Demenzforschung voranzutreiben, und Nachwuchsforscher finanziert, die daran arbeiten, ein Heilmittel für die Erkrankung zu finden. Berichten zufolge soll für die Wohltätigkeitsorganisation nun ein Helm versteigert werden, auf dem sich die Unterschriften aller lebenden Formel-1-Weltmeister befinden – auch die von Michael Schumacher (56). "Es ist wunderbar, dass Michael den Helm für diesen guten Zweck signieren konnte – eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt. Seine Frau hat ihm geholfen, und damit ist die Sammlung aller Champions, die noch unter uns sind, komplett", betont Jackie gegenüber Daily Mail.

Der unterschriebene weiße Helm wurde am vergangenen Sonntag beim Großen Preis von Bahrain enthüllt und sogar von dem 85-Jährigen getragen, als er zwei Runden mit seinem alten Rennwagen fuhr. Darüber hinaus präsentierte Jackie das Stück in einem Instagram-Video, wo neben Michaels Autogramm auch die anderer Weltmeister zu sehen sind – wie beispielsweise von Lewis Hamilton (40), Max Verstappen (27), Sebastian Vettel (37) oder Nelson Piquet. Die Signatur des einstigen Ferrari-Stars, der seit seinem Ski-Unfall 2013 nicht mehr gesehen wurde, ist aber etwas ganz Besonderes. Das machte der Brite auch noch einmal in seiner Aufnahme deutlich. "Ja. Das ist Michael Schumachers Unterschrift", wird darin hervorgehoben.

Michael lebt seit seinem tragischen Unfall, bei dem er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog, zurückgezogen am Genfer See. Wie sein Sohn Mick Schumacher (26) kürzlich verdeutlichte, bleibt sein Vermächtnis aber weiterhin in Erinnerung. Bei dem Rennfahrer-Turnier Race of Champions, das vergangenen Monat stattfand, sorgte der ehemalige Haas-Fahrer für einen unvergesslichen Moment: Er hielt gemeinsam mit den 20 Rennteilnehmern ein Banner hoch, auf dem eine Nachricht für seinen Vater stand. "Kämpfe weiter, Michael – Wir vermissen dich", hieß es darauf.

Getty Images Jackie Stewarts Helm mit den Unterschriften der Formel-1-Weltmeister, darunter Michael Schumachers

Getty Images Mick Schumacher im März 2025

