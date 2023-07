Nach Tod von MF Doom: Das Krankenhaus entschuldigt sich

Die Krankenhausleitung bricht ihr Schweigen. Der Rapper MF Doom, der mit bürgerlichem Namen Daniel Thompson heißt, starb 2020 im Alter von nur 49 Jahren im St. James‘ Hospital in Leeds an Sauerstoffmangel in seinem Gehirn. Und das nur, weil er allergisch auf ein Medikament reagierte, das ihm vom Krankenhaus gegen seinen Bluthochdruck verschrieben worden war. Fast drei Jahre später meldet sich jetzt ein Krankenhaussprecher zu Wort.

"Ich entschuldige mich dafür, dass die Pflege, die er erhielt, nicht dem Standard entsprach, den wir erwarten würden", erklärt Dr. Hamish McLure laut Evening Standard. Außerdem fügte er hinzu: "Nach seinem Tod haben wir eine Untersuchung des schwerwiegenden Vorfalls eingeleitet und den Bericht an Daniels Familie weitergegeben." Laut der Veröffentlichung ergab die Untersuchung, dass sich MF Dooms Zustand zunächst zu verbessern schien, was den Ärzten eine "falsche Beruhigung" verschafft hätte.

Mit einem emotionalen Instagram-Post hatte die Ehefrau des Musikers seinen Tod bestätigt. Außerdem fand Jasmine rührende Worte für ihren Liebsten: "Meine Welt wird ohne dich niemals dieselbe sein. Worte werden niemals ausdrücken, was du und Malachi für mich bedeuten. Ich liebe euch beide." 2017 hatte die Witwe bereits ihren Sohn Malachi Ezekiel im Alter von nur 14 Jahren verloren.

Instagram / mfdoom MF DOOM, britischer Rapper

