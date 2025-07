Zoff mit Brooklyn setzt Harper Seven Beckham am meisten zu

Brooklyn Peltz-Beckham (26), das älteste Kind von David (50) und Victoria Beckham (51), sorgt mit Berichten über ein angespanntes Verhältnis zu seiner Familie seit Wochen für Schlagzeilen. Besonders betroffen von dem angeblichen Zerwürfnis soll seine jüngste Schwester Harper Seven Beckham (13) sein, wie OK! Magazine berichtet. Harper, die am 10. Juli ihren 14. Geburtstag feiert, stand Brooklyn schon immer besonders nahe. Laut einer namentlich nicht genannten Quelle hoffte man, dass Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz (30) für Harper wie eine große Schwester sein könnte, doch offenbar setzen die Spannungen im Familiengefüge dem Teenager sehr zu.

Brooklyn, der inzwischen in den USA bei seiner Frau und deren Familie lebt, habe sich laut der Quelle von Familienereignissen der Beckhams zurückgezogen. Gleichzeitig verbringt er viel Zeit mit der Familie seiner Ehefrau Nicola Peltz, mit der er seit 2022 verheiratet ist. Obwohl er sich laut dem Insider noch immer um ein gutes Verhältnis zu seinen Geschwistern bemüht, hätten sich seine Prioritäten verändert. Seine Entscheidung, sich von den Beckhams zu distanzieren, wird damit begründet, dass er das Gefühl habe, seine Familie habe Nicola nicht gut behandelt. Dies könnte bedeuten, dass Harper auch an ihrem Geburtstag auf ihren großen Bruder verzichten muss.

Brooklyn, der oft als Familienmensch beschrieben wurde, hatte in der Vergangenheit ein sehr enges Verhältnis zu seinen Eltern und Geschwistern. David betonte in Interviews immer wieder den Wert von Familie, und Harper wuchs mit ihren drei älteren Brüdern beschützt auf. Der bevorstehende 14. Geburtstag von Harper könnte jedoch eine Möglichkeit bieten, zumindest kleine Brücken zu bauen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie Brooklyn trotz der aktuellen Differenzen Teil dieses besonderen Tages sein wird.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz Beckham und Harper Seven Beckham im März 2023

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham im April 2023

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023