Trennung? Katy Perry und Orlando hängen auf Luxusjacht ab

Gibt es etwa doch noch eine Chance auf ein Liebescomeback? Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) verbringen nach ihrer mutmaßlichen Trennung wieder Zeit miteinander. Gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter Daisy Dove gönnen sich die Sängerin und der Schauspieler eine luxuriöse Auszeit: Das Trio verbringt Zeit an Bord der 500 Millionen Dollar teuren Jacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), die aktuell entlang der Amalfiküste in Italien kreuzt. Auch die frischgebackene Ehefrau des Unternehmers, Lauren Sánchez (55), ist mit von der Partie. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die beiden stolzen Eltern in schwarzer Bademode, wie sie sich gemeinsam mit der kleinen Daisy beschäftigen.

Die beiden Weltstars ließen sich ihre neue Lebenssituation nicht anmerken und wirkten entspannt und harmonisch im Umgang miteinander. Orlando vergnügte sich liebevoll mit Daisy, warf sie in die Luft und schenkte ihr zärtliche Küsschen, während Katy lächelnd zusah. Neben den Stunden auf Jeffs luxuriöser Jacht wurde das Trio auch bei einem Landausflug gesichtet, bei dem sie sich in Capri ein Eis gönnten und durch die Gassen schlenderten. Diese Szenen stehen im Kontrast zu den Gerüchten um angebliche Spannungen in der Beziehung.

Die Gerüchte um eine Liebeskrise bei Katy und Orlando halten sich schon seit Monaten hartnäckig. Erst vor wenigen Tagen nahm schließlich das Management der beiden Stellung. In dem Schreiben, das unter anderem Us Weekly vorliegt, heißt es, die beiden hätten ihre Partnerschaft in den vergangenen Monaten "neu definiert" und würden in Zukunft einen stärkeren Fokus auf Töchterchen Daisy legen wollen. "Sie werden weiterhin als Familie zu sehen sein und ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großziehen", heißt es weiter in dem Statement.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Backgrid Katy Perry, Orando Bloom und Tochter Daisy, 2024