Diese Eigenschaften sollte Stefano Zarrellas Traumfrau haben

Der Social-Media-Star und leidenschaftliche Koch Stefano Zarrella (34) hat in einer Instagram-Fragerunde Details darüber verraten, was er sich von einer zukünftigen Partnerin wünscht. Dabei machte er deutlich, dass bei ihm vor allem Werte wie Herzlichkeit, Treue und Humor zählen. "Familienverbundenheit", so betonte er, sei ihm ebenfalls besonders wichtig: Gemeinsame Essen und das Zusammensein mit der Familie würden bei dem Italiener eine große Rolle spielen. Prominent muss Stefanos potenzielle Traumfrau hingegen nicht sein, wie er weiter erklärte. Für ihn sei entscheidend, dass beide auf einer Wellenlänge sind und sich gegenseitig unterstützen.

Ob Herz, Humor oder Ehrlichkeit – Stefano hat eine klare Vorstellung, was Liebe für ihn bedeutet. Er wünscht sich eine Partnerin, die Leidenschaft fürs Leben zeigt und ihm auch in schwierigen Zeiten Rückhalt gibt. Eigenschaften wie Empathie und Aufrichtigkeit sind für ihn Schlüsselfaktoren in einer Beziehung. Auf die Frage, ob er für die Liebe auch räumliche Veränderungen in Kauf nehmen würde, antwortete der Influencer entschlossen: "Auf jeden Fall. Alles für die Liebe." Offenbar ist der Content Creator bereit, in der Liebe neue Wege zu gehen und für die richtige Frau viel zu investieren.

Stefanos Dating-Leben war in den letzten Jahren immer wieder ein viel diskutiertes Thema. Seine letzte öffentliche Beziehung führte der 34-Jährige mit der Influencerin Romina Palm (26). Das einstige Traumpaar ging jedoch im März 2023 getrennte Wege – und das, obwohl Stefano sogar um Rominas Hand angehalten hatte. Im vergangenen Jahr wurde Stefano dann eine Beziehung zu der Podcasterin Tanja Makarić (28) nachgesagt. Die beiden haben ihr Verhältnis jedoch nie offiziell bestätigt. Laut Insidern sollen sie sich jedoch zu Beginn dieses Jahres getrennt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella zeigt sein orangenes Gesicht

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefano Zarrella im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025