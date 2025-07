Denise Richards' Mann reicht nach sechs Jahren Scheidung ein

Im Liebesleben von Denise Richards (54) ziehen dunkle Wolken auf. Am heutigen Montag reichte ihr Mann Aaron Phypers die Scheidung bei einem Gericht in Los Angeles ein. Dies belegen Dokumente, die TMZ vorliegen. Als Grund gibt der TV-Darsteller "unüberbrückbare Differenzen" an, die eine Fortsetzung der Beziehung unmöglich machen. Den Zeitpunkt der Trennung datiert er auf den 4. Juli 2025. Das Paar, das 2018 geheiratet hatte, hat keine gemeinsamen Kinder, sodass keine Sorgerechtsfragen geklärt werden müssen.

Allerdings fordert Aaron laut den Unterlagen Ehegattenunterhalt von der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit. Demnach geht der Ex-Partner der Reality-Dame davon aus, dass sie etwa 210.000 Euro im Monat verdient, während er kein Einkommen hat. Der US-Amerikaner legt zudem offen, dass sie gemeinsam knapp 100.000 Euro monatlich für Kleidung, Miete, Restaurantbesuche etc. ausgegeben hätten. Diese Kosten habe bislang Denise getragen.

Vor Aaron war Denise mit dem Schauspieler Charlie Sheen (59) verheiratet, mit dem sie auch zwei Kinder hat. Nach turbulenten Jahren haben die zwei Hollywoodstars inzwischen ein akzeptables Verhältnis. "Er hat seinen Willen. Ich habe meinen Weg. [...] Es ist immer ein Auf und Ab. Wahrscheinlich wird es immer ein Auf und Ab geben", berichtete sie kürzlich in Andy Cohens (57) SiriusXM-Show. Zum Wohl ihrer Töchter Lola und Sami Sheen (21) raufen sich die zwei immer wieder zusammen.

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards im Juni 2023

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2024

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2002