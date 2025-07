Mit ihm soll Anna Kendrick schon seit Monaten zusammen sein

Anna Kendrick (39) schwebt offenbar auf Wolke sieben. Ohne dass die Öffentlichkeit etwas mitbekam, soll die Pitch Perfect-Darstellerin in einer Beziehung sein. Dies bestätigt nun ein Insider gegenüber People. Demnach daten sich die Schauspielerin und der Komiker Alex Edelman "seit einigen Monaten". Die Beauty habe bereits die Mutter des 36-Jährigen kennengelernt. "Es wirkt überhaupt nicht casual. Anna ist allerdings sehr privat. Sie genießen Date-Nights in unauffälligen Restaurants, die nicht die typischen Promi-Treffpunkte sind", plauderte die Quelle aus.

Von offizieller Seite kam noch kein Kommentar, doch Annas frühere Beziehungen sprechen für ihre Diskretion. Nach Romanzen mit Edgar Wright (51), Ben Richardson und Bill Hader (47), die über die Jahre nie groß medial ausgeschlachtet wurden, scheint sie auch diesmal Ruhe und Intimität in ihrer Partnerschaft zu schätzen. Im vergangenen Herbst scherzte Anna noch über ihren Status als Single. Im Gespräch mit Flow Space bezeichnete sie sich selbst als "kinderlose Katzenlady".

Wenn es nicht gerade um ihr eigenes Liebesleben geht, ist Anna ein Fan von öffentlicher Liebe. Erst kürzlich schwärmte sie von der Ehe ihrer Filmkollegin Rebel Wilson (45) und ihrer Frau Ramona Agruma. Die beiden Blondinen sind seit September 2024 offiziell verheiratet. Im Interview mit People berichtete Anna von ihrem ersten Treffen mit der Partnerin ihrer guten Freundin: "Es war so schön. Damals haben wir uns alle in sie verliebt. [...] Rebel ist eine einzigartige Person und ich konnte mir davor gar nicht vorstellen, mit wem sie am Ende zusammen sein würde."

Gareth Cattermole/Getty Images, Craig Barritt/Getty Images Collage: Anna Kendrick und Alex Edelmann

Getty Images Anna Kendrick bei der Premiere von "Woman of the Hour" in Los Angeles

Rebel Wilson und Anna Kendrick in "Pitch Perfect" 2013

