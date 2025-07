Diese Pläne hat Sarah Liebich mit ihrem neuen Freund Meik

Sarah Liebich ist überglücklich mit ihrem neuen Freund Meik Kühnel. Doch die frische Liebe bringt auch einige Herausforderungen mit sich, wie sie jetzt im Interview mit Promiflash enthüllte. "Wir haben beide superviel zu tun und wohnen in zwei verschiedenen Städten, was die Sache manchmal ein wenig kompliziert gestaltet, weil wir beide sehr gebunden sind", erklärte die Social-Media-Persönlichkeit. Ein gemeinsames Zuhause sei daher vorerst nicht geplant.

Trotz der schwierigen Situation haben Sarah und Meik schon viele Pläne miteinander. Vor allem beruflich könnte es spannend werden, denn die ehemalige Reality-TV-Kandidatin kann sich sogar vorstellen, mit ihrem neuen Freund vor der Kamera zu stehen. "Ich könnte mir vorstellen, ein Format mit ihm zu machen, ein Treuetest schadet ja bekanntlich nie. Mal schauen, was kommt und wie offen er für so was ist", ließ Sarah durchblicken.

Der Weg zu dieser neuen Liebe war für Sarah allerdings kein einfacher. In der Vergangenheit machte sie eine schmerzhafte Erfahrung, als ihr Ex-Partner Nico Legat (27) sie bei Temptation Island öffentlich im Fernsehen betrog. Seitdem ist sie nach eigenen Angaben vorsichtiger in Bezug auf neue Beziehungen geworden. Doch mit Meik scheint sie einen Partner gefunden zu haben, mit dem sie wieder Vertrauen fassen kann.

Anzeige Anzeige

Promiflash Sarah Liebich, TV-Bekanntheit, und ihr Partner Meik

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich und Meik Kühnel

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten