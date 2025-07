Darum gab es nur sechs Folgen in "Squid Game" Staffel drei

Netflix-Fans auf der ganzen Welt haben seit dem 27. Juni 2025 Zugriff auf die dritte und letzte Staffel von "Squid Game". Doch statt der erwarteten sieben Folgen sind es diesmal nur sechs. Der Schöpfer der Serie, Hwang Dong-hyuk, erklärte gegenüber Entertainment Weekly, dass ursprünglich sogar mehr Episoden geplant waren, da die Geschichte der zweiten und dritten Staffel zunächst zusammen geschrieben wurde. Um die Erzählung aber nicht zu überladen, wurde entschieden, die Geschichte in zwei Teile zu gliedern. Das Ergebnis: sechs statt neun oder mehr Folgen, wie es in Staffel eins der Fall war.

Inhaltlich beginnt das Finale genau dort, wo die zweite Staffel geendet hat. Nachdem Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae (52), einen Aufstand initiiert, aber vom Frontmann Hwang In-ho niedergeschlagen wurde, dreht sich die letzte Staffel primär um die dramatisch zugespitzte Fehde zwischen den beiden. Während Gi-hun versucht, die Spiele und deren Grausamkeiten endgültig zu stoppen, zeigt der Frontmann eine unerschütterliche Härte und verfolgt eigene, rätselhafte Motive. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den moralischen Dilemmata und der Entwicklung von Gi-huns Charakter, wie Hwang Dong-hyuk in einem offiziellen Schreiben verrät.

Die Hauptdarsteller Lee und Lee Byung-hun kehren in ihren ikonischen Rollen zurück und erwecken das packende Finale der Serie zum Leben. Mit intensiven, emotionalen Konfrontationen sorgen sie für einen würdigen Abschluss der Erfolgsproduktion. Einer der berührendsten Momente ist Gi-huns Mitgefühl für Jun-hee und ihr Baby, das im Kontrast zu den brutalen Spielen steht. Die finale Staffel lässt Raum für persönliche Interpretation und zeigt eindrücklich, was es bedeutet, Menschlichkeit in einer unmenschlichen Welt zu bewahren.

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

Getty Images Lee Byung-Hun beim "Cannes Film Festival 2021"

Getty Images Lee Jung-Jae, Park Gyu-young und Lee Byung-hun im Juni 2025 in London