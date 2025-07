Kylie Jenner und Timothée Chalamet turteln in Saint-Tropez

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) wurden beim gemeinsamen Spaziergang in Saint-Tropez gesichtet. Das Paar zeigte sich händchenhaltend am Shellona Beach und zog mit seinen Outfits alle Blicke auf sich. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, trug Kylie ein gestreiftes Kleid, das ihre Modelbeine betonte, während Timothée in einem Trikot der nigerianischen Nationalmannschaft und einem passenden grünen Kopftuch lässig unterwegs war. Begleitet wurden die beiden von einer Gruppe, zu der auch Kylies Schwester Kendall Jenner (29) gehörte, die in einem schwarzen Kleid ebenfalls für Aufsehen sorgte. Dennoch hielten Kylie und Timothée hin und wieder Abstand zur Gruppe, offenbar um Zeit zu zweit zu genießen.

Diese Reise nach Südfrankreich ist Teil einer Tour durch Europa, die bei Kylie und Kendall Ende letzten Monats begann. Die beiden Schwestern waren zuvor bei der Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seiner Verlobten Lauren Sanchez anwesend – ein absoluter Star-Event, bei dem Timothée jedoch fehlte. Unklar ist, ob er eingeladen war, doch vermutlich war der vielbeschäftigte Schauspieler anderweitig verhindert. Nun scheint er die versäumte gemeinsame Zeit in der Provence nachzuholen, während das Paar die Sonne und den Strand genießt.

Bereits Anfang Juli hatte Kylie ihrer Beziehung zu Timothée eine besondere Note verliehen, indem sie ihm auf Instagram folgte – eine Geste, die von Fans bemerkt und gefeiert wurde. Während Timothée auf Social Media weiterhin niemandem folgt, scheint die Verbindung der beiden dort dennoch immer präsenter. Kylies Social-Media-Reichweite ist beeindruckend: Mehr als 393 Millionen Menschen folgen ihrem Account und sind damit stets über ihre privaten wie beruflichen Highlights informiert. Timothée hingegen, der für seine Diskretion bekannt ist, bleibt abseits der Plattform eher zurückhaltend, was die Aufmerksamkeit auf ihre Liebesgeschichte nur noch größer macht.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

ActionPress TV-Star Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet