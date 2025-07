Nach Stillgeburt: Kelsey Parker teilt emotionales Statement

Kelsey Parker (35) hat nur drei Wochen nach der tragischen Geburt ihres stillgeborenen Sohnes Phoenix ein mutiges Statement veröffentlicht. Die Social-Media-Persönlichkeit erklärte in einem Instagram-Post, dass sie trotz der schwierigen Umstände Podcasts, die während ihrer Schwangerschaft aufgenommen wurden, veröffentlichen werde. "In den nächsten paar Monaten werden diese Episoden ausgestrahlt. Sie waren Teil meiner Reise, also wollte ich sie nicht missen, und sie haben alle unglaubliche Gäste mit wirklich wichtigen Geschichten und Botschaften. Bitte nehmt euch die Zeit, diese Episoden anzuhören und seid dabei gnädig", bat die Influencerin ihre Fans.

Am 22. Juni hatte die 35-Jährige im Netz bekannt gegeben, dass ihr drittes Kind kurz vor der Geburt verstorben war. In einem Gedicht, das Phoenix gewidmet war, beschrieb sie ihre tiefe Liebe zu ihrem Sohn und die stille Ankunft seines Lebens. "Wir haben dich Phoenix genannt, mutig und hell. Eine Seele der Liebe, der Wärme und des Lichts. Obwohl wir dich nie weinen hörten, wirst du in Herzen leben, die nicht fragen werden, warum. Du hast keinen Atem geschöpft, keine Augen gesehen, und doch bedeutest du mir alles", schrieb Kelsey in ihrem Beitrag.

Kelsey hat bereits zwei Kinder aus ihrer Ehe mit dem 2022 verstorbenen Musiker Tom Parker (✝33). Dass die Blondine inzwischen einen neuen Partner hat, sorgte anfangs für Schlagzeilen. Im vergangenen März beteuerte die Witwe im Interview mit "ITV's Lorraine", dass sie glaube, Tom habe ihr ihren neuen Freund geschickt. Außerdem verteidigte sie sich: "Was wollen die Leute, was soll ich tun? Unser Haus war voller Traurigkeit, aber jetzt ist es voller Glück. Das haben die Kinder mehr als alles andere verdient."

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Influencerin

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern und ihrem Partner Will

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern