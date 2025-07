Luca und Christina Hänni feiern erfolgreichen Live-Podcast

Luca (30) und Christina Hänni (35) feierten am vergangenen Wochenende Premiere: Die beiden Promis brachten ihren Podcast "Don't worry BE HÄNNI" live auf die Bühne in Düsseldorf. Die Show war ein voller Erfolg und begeisterte die Fans mit einem Mix aus persönlichen Geschichten, bewegenden Momenten und Unterhaltung. Für das Paar war es das erste Mal, dass es seinen Podcast vor Live-Publikum präsentierte. Die Anreise von ihrem Zuhause in Thun bis nach Deutschland legten sie dabei ganz entspannt mit dem Zug zurück. Auch der emotionale Start in den Tag wurde nicht verschwiegen – eine Filmszene unterwegs sorgte für Tränen, die Christina dann im Zugabteil wegschminkte, bevor beide bereit für ihren großen Auftritt waren.

Der Live-Podcast bot den Zuschauern deutlich mehr als nur Gespräche: Luca und Christina zeigten sich von ihrer unterhaltsamen Seite, es wurde getanzt, gesungen und gelacht. Die gute Stimmung schwappte auf das Publikum über, das sichtlich begeistert war. "Es war einfach nur so schön und unglaublich lustig", lobte eine Zuschauerin auf Instagram. Nach der Show ließen die beiden die gelungene Premiere mit einem Glas Wein ausklingen. Für Christina und ihren Mann war der Abend ein überwältigendes Erlebnis, wie sie in einem Video mitteilten, in dem sie auch ihren Fans für die Geschenke und kleinen Überraschungen dankten. Ihr nächster Live-Auftritt steht im September in Basel an – und die Vorfreude ist schon jetzt groß.

Dabei hätten manche diesen Erfolg nicht erwartet: Der Ticketverkauf für die Show verlief zunächst schleppend und das Paar hatte sich offen dazu geäußert, dass der Ansturm ausblieb. Doch statt sich unterkriegen zu lassen, zogen die beiden Entertainer ihr Programm durch – und wurden belohnt. Die positive Resonanz dürfte ihnen Rückenwind für weitere Projekte geben. Luca, bekannt als Sänger, und Christina, die als Tänzerin erfolgreich ist, lernten sich 2020 bei der TV-Show Let's Dance kennen. Mittlerweile haben die zwei eine Tochter, die kürzlich ihren ersten Geburtstag feierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca und Christina Hänni bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024