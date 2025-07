Sam Hunt und Hannah Lee Fowlers drittes Baby ist endlich da

Sam Hunt (40) und Hannah Lee Fowler sind wieder Eltern geworden: Der Countrysänger und seine Frau begrüßten ihr drittes Kind bereits am 21. Mai. Es ist ein Junge mit einem außergewöhnlichen Namen: Weyman Allen Hunt. Dies verriet die Cedartown First Methodist Church wenige Tage nach der Geburt in einem Facebook-Post. Das Paar teilt das Glück auch mit seinen älteren Kindern, der dreijährigen Tochter Lucy und dem einjährigen Sohn Lowry. Fotos ihres Nachwuchses zeigten die Eheleute bislang noch nicht.

In einem Interview mit Taste of Country sprach Sam nun erstmals über den turbulenten Alltag mit Weyman, der das Glück seiner Familie krönt. "Unsere ersten beiden Kinder waren recht pflegeleicht, aber Weyman tanzt nach seiner eigenen Pfeife", verriet der frischgebackene Dreifachvater. Die Nächte seien bei den Hunts derzeit auch etwas kürzer als gewohnt, aber die Familie findet langsam ihren Rhythmus. Der Musiker plant zudem, seine Karriere zugunsten seiner Familie etwas zurückzufahren. Seinen Fokus wolle er erst mal voll und ganz auf seine Frau und ihre drei Kinder legen.

Die Nachricht über Hannahs dritte Schwangerschaft hatte Sam erstmals im November vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Das Paar ist bereits seit 2008 zusammen. 2017 folgte schließlich die Verlobung und ihre romantische Hochzeit. Sein Eheleben und seine Rolle als Vater genießt Sam total. "Es läuft großartig! Ich genieße jede Sekunde davon", schwärmte er im April 2024 im Interview mit E! News. Ob Sam und Hannah nach Baby Nummer drei noch weiteren Nachwuchs planen, ist aktuell wohl ihr Geheimnis.

Getty Images Sam Hunt und Hannah Lee Fowler bei den CMT Music Awards, April 2024

Getty Images Hannah Lee Fowler und Sam Hunt

Instagram / samhuntmusic Sam Hunt mit seiner Tochter Lucy Lu

