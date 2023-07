Trotz Krebsdiagnose: DFB-Star Ann-Katrin Berger reist zur WM

Ann-Katrin Berger (32) lässt sich nicht unterkriegen. Die Sportlerin gehört zum Kader der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und steht seit 2019 beim Chelsea FC Women unter Vertrag. Doch 2017 musste die Torhüterin eine schlimme Nachricht verkraften – bei Ann-Katrin wurde Schilddrüsenkrebs festgestellt. Nach einer Operation und einer Chemotherapie besiegte sie den Krebs und konnte sich wieder dem Fußball widmen. Ende 2022 kehrte die Krankheit zurück. Doch die Kickerin gab nicht auf – und fährt nun sogar zur WM.

Ann-Katrin erzählt in der Dokumentation "Born for this" von der niederschmetternden Nachricht im vergangenen Jahr. Doch die 32-Jährige kämpfte sich ein zweites Mal zurück und gab Ende September ihr Comeback. Rechtzeitig vor der WM in Australien und Neuseeland gab es dann gute Nachrichten der Ärzte. "Für drei, vier Monate" habe sie nun "wieder grünes Licht und werde nicht darüber nachdenken", sagt die Torhüterin und ergänzt: "Jetzt ist einfach nur Fußball angesagt."

Beim Umgang mit der Krankheit spielt ihr Beruf eine entscheidende Rolle. "Fußball bringt mir richtig viel, weil ich einfach alles vergesse. Wenn ich auf dem Platz bin, habe ich in den zwei Stunden, die wir trainieren, nie irgendeinen anderen Gedanken", erläutert die Nominierte für den Posten der Weltfußballerin in der Doku.

