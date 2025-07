Zweimal Krebs: So lebt EM-Star Ann-Katrin Berger heute damit

Ann-Katrin Berger (34) hat nicht nur in ihrer Karriere als Fußballerin schon einiges erreicht, auch in ihrem Privatleben ist die Torhüterin des Gotham FC in New York eine echte Kämpferin. Schon zweimal überlebte sie Schilddrüsenkrebs – die erste Diagnose bekam sie 2017, die zweite im Jahr 2022. Heute steht sie wieder auf dem Platz und kämpft gemeinsam mit ihren deutschen Fußball-Kolleginnen um den EM-Titel 2025. Dass das nicht selbstverständlich ist, weiß sie ganz genau. Gegenüber Bild gesteht sie: "Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass mein Körper so gut funktioniert und auch die Krankheit so gut mitgemacht hat."

Die inzwischen 34-Jährige steht im Tor, als wäre nie etwas gewesen. Lediglich zwei Tattoos an ihrem Körper erinnern an die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Eines trägt sie unter ihrem rechten Ohr am Hals – und verdeckt damit ihre Narben. "Ich hatte Probleme mit den Narben, die ich von der Krebsoperation hatte. Sie haben mich gestört. Ich habe sie dann überstechen lassen, damit sie keiner sieht", erzählt sie und fügt hinzu: "So fragt mich jetzt nämlich jeder nach dem Tattoo und nicht mehr nach den Narben." Ein weiteres Tattoo ließ sie sich in Gedenken an ihren zweiten Kampf gegen den Krebs stechen: "Am Arm habe ich jetzt einen Baum, der ist das Neueste. Den habe ich bei meiner zweiten Erkrankung machen lassen. Die Wurzeln eines Baumes sind wichtiger als das schöne Drumherum."

Ann-Katrin, die im Jahr 1990 in Göppingen geboren wurde, ist schon seit 2020 deutsche A-Nationalspielerin. Seit 2024 ist sie die Stammtorhüterin der Frauenmannschaft. Im Laufe ihrer Sportlerinnenkarriere wurde sie schon mehrfach für ihre Leistungen ausgezeichnet. So landete sie unter anderem unter den drei Favoritinnen für den Titel "Beste Torhüterin" für das Jahr 2022. Bei dieser Nominierung musste sie sich jedoch gegen die Engländerin Mary Earps geschlagen geben.

Getty Images Ann-Katrin Berger bei der Europameisterschaft 2025

Getty Images Ann-Katrin Berge, Stammtorhüterin der deutschen Nationalmannschaft

