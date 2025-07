DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger nimmt EM-Aus auf sich

Die deutschen Fußballerinnen mussten bei der Europameisterschaft im Halbfinale eine bittere Niederlage gegen Spanien hinnehmen. Besonders im Mittelpunkt stand dabei Torhüterin Ann-Katrin Berger (34), die nach dem entscheidenden Gegentreffer von Aitana Bonmatí in der 113. Minute schwer mit sich haderte. Der Treffer, der aus spitzem Winkel in die eigentlich abgesicherte kurze Ecke fiel, besiegelte das Ausscheiden der Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück (52) im Letzigrundstadion in Zürich.

Nach dem Abpfiff zeigte sich die 34-jährige Keeperin sichtlich ergriffen und übernahm im Interview die Verantwortung für das Gegentor. "Ja, da nehme ich auch die Schuld auf mich", erklärte sie offen gegenüber der ARD. Sie betonte, dass "die kurze Ecke zu sein muss" und ging trotz ihrer glanzvollen Leistung auf dem Platz hart mit sich selbst ins Gericht: "Deswegen bin ich umso enttäuschter von mir selbst. Da kann ich noch so viele Paraden machen – der hätte einfach meiner sein sollen." Ihren Mitspielerinnen gegenüber drückte sie deshalb mit gesenktem Kopf ihr tiefes Bedauern aus: "Es tut mir unfassbar leid für die Mannschaft, weil die wirklich alles gegeben haben."

Einen Lichtblick gibt es für die Keeperin der DFB-Frauen jedoch: Ann-Katrin kann zumindest ihrer Verlobten für das EM-Finale noch kräftig die Daumen drücken. Partnerin Jessica Carter spielt nämlich in der englischen Nationalmannschaft und kickt am Sonntag, den 27. Juli, um den Pokal. Hätten sich die DFB-Elf ebenfalls qualifiziert, hätten sich Ann-Katrin und Jess ein ungewöhnliches Duell auf dem Rasen geliefert.

Getty Images Ann-Katrin Berger nach dem EM-Halbfinale gegen Spanien, Juli 2025

Getty Images Ann-Katrin Berger beim EM-Halbfinale gegen Spanien, Juli 2025

Instagram / _jesslcarter Jessica Carter und Ann-Katrin Berger, Mai 2024