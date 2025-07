Frauen-EM: Für ihn will Ann-Katrin Berger ins Finale kommen

Die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (34) hat vor dem entscheidenden EM-Viertelfinale gegen Frankreich eine rührende Geschichte über ihren Großvater Herbert Horner erzählt. Die Sportlerin erklärte auf einer Pressekonferenz laut Bild, dass ihr Opa ihre größte Inspiration und Motivation ist. Der 92-Jährige war persönlich beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegen Polen im Stadion in St. Gallen, begleitet von Ann-Katrins Mutter und Tante. Trotz seines Alters reiste er aus Deutschland an, um seiner Enkelin zuzujubeln. "Er war immer ein sehr strenger, aber liebenswerter Mann, ist mein größter Kritiker. Von ihm kriege ich entweder einen Daumen hoch oder Daumen runter. Nach dem Spiel gab es einen Daumen hoch, das heißt schon was. Das gibt es nicht oft", erzählt die Torhüterin.

Die Sportlerin selbst zeigte sich von der Energie und dem Lebensmut ihres Großvaters tief beeindruckt. "Mit 92 so topfit zu sein und ins Stadion zu kommen, ist eine Inspiration für mich", sagte sie. Die Torhüterin schilderte, dass sie regelmäßig E-Mails mit ihm austauscht und ihm kürzlich ein persönliches Trikot schenkte, das er, so hofft sie, im Finale tragen wird. "Ich habe ihn versucht zu überreden, früher zu kommen, aber er bleibt dabei: Viertel- oder Halbfinale lohnen sich nicht", scherzte Ann-Katrin. Doch genau diese Konsequenz und Strenge spornen sie zusätzlich an, den Einzug ins Endspiel am 27. Juli zu schaffen. Für ihren Opa würde sie alles tun, wie sie betonte.

Ann-Katrins Verbindung zu ihrem Opa zeigt, wie wichtig der Rückhalt durch die Familie ist – besonders in einem Sport, der oft von harten Wettkämpfen und großem Leistungsdruck geprägt ist. Er sei stets ein strenger, aber liebevoller Begleiter in ihrem Leben gewesen. Die heute in England spielende Torhüterin, die bereits auch einige persönliche Herausforderungen wie eine zweifache Krebserkrankung überwunden hat, zieht Motivation aus ihrem familiären Umfeld. Ihre Worte spiegeln die Wertschätzung wider, die sie für ihre Wurzeln empfindet: "Ich bin unfassbar stolz auf das, was er in seinem Leben erreicht hat."

Getty Images Ann-Katrin Berger bei der Europameisterschaft 2025

Getty Images Ann-Katrin Berger, Fußballerin

Clint Hughes / Getty Images Sportlerin Ann-Katrin Berger