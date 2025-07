Ann-Katrin Berger könnte im EM-Finale gegen Verlobte spielen

Ann-Katrin Berger (34), die Torhüterin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, könnte in einem möglichen EM-Finale auf ihre Verlobte Jessica "Jess" Carter treffen. Die beiden Fußballerinnen sind seit Jahren ein Paar und seit Mai 2024 sogar verlobt. Während Ann-Katrin mit Deutschland am kommenden Mittwoch im Halbfinale auf Spanien trifft, spielt ihre Partnerin Jess einen Tag früher mit England gegen Italien. Sollten beide Teams siegreich sein, käme es im Finale in der Schweiz zu einem besonderen Duell: gegeneinander statt miteinander, wie es sonst im Verein der Fall ist.

Die Liebesgeschichte der beiden begann während ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Chelsea. Ann-Katrin spielte dort von 2019 bis 2024, bevor sie in die USA zum NJ/NY Gotham FC wechselte. Doch die Trennung währte nicht lange, denn nur wenige Monate später zog es auch ihre Partnerin Jess in die Staaten, wo sie seitdem wieder gemeinsam auf dem Platz stehen.

Der Halbfinaleinzug der deutschen Nationalelf war bis zur letzten Minute eine Zitterpartie. Bereits in der 11. Minute mussten die DFB-Frauen einen herben Rückschlag erleiden: Verteidigerin Kathrin Hendrich zog ihrer Gegenspielerin Griedge Mbock am Zopf und handelte sich somit eine rote Karte ein. Das restliche Match war Deutschland in Unterzahl. Vor allem für Torhüterin Ann-Katrin war das weitere Spiel eine große Herausforderung. Doch die größte Aufgabe stand ihr am Ende des Fußball-Krimis bevor: Beim Elfmeterschießen sollte sich entscheiden, wer ins Halbfinale der EM einziehen darf. Zwei von sieben Treffern konnte die Torhüterin halten und katapultierte die DFB-Damen damit direkt ins Halbfinale.

Anzeige Anzeige

Instagram / _jesslcarter Jessica Carter und Ann-Katrin Berger, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ann-Katrin Berger beim FC Chelsea

Anzeige Anzeige

Getty Images Die deutschen Nationalspielerinnen, Juli 2025