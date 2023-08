Atemnot nach Sex: Busta Rhymes hat rund 45 Kilo abgenommen

Busta Rhymes (51) hat ordentlich abgespeckt! Der Rapper hatte nach dem Tod seines Vaters ziemlich zugenommen – 2019 brachte er 154 Kilo auf die Waage. Doch schließlich hat er seinem Gewicht den Kampf angesagt. 2020 hatte er sich bereits mit einem Sixpack gezeigt und seither fleißig weiter trainiert. Inzwischen hat der Musiker stolze 45 Kilo verloren. Nun verrät Busta Rhymes, dass ein unschönes After-Sex-Erlebnis hinter seinem radikalen Gewichtsverlust steckt.

Im Interview mit Men’s Health erzählte der Songwriter, dass er infolge des Verlusts seines Vaters angefangen hatte, viel zu trinken, schlecht zu essen und zu rauchen. Durch seine angeschlagene Gesundheit hatten sich Polypen an seinen Stimmbändern gebildet, die die Atmung einschränkten. "Eines Nachts bereitete ich mich darauf vor, eine intime Begegnung mit meiner Ex zu haben. Nach der intimen Interaktion hatte ich Atemprobleme", erinnerte sich der "What's It Gonna Be?!"-Interpret. Er habe versucht einzuatmen, doch das klappte nicht: "Es fühlte sich an, als hätte ich einen Asthmaanfall – aber ich habe kein Asthma. Also ging ich aus dem Schlafzimmer und in das Wohnzimmer. Ich zwang mich selbst einzuatmen, um mich zu beruhigen."

Die Verflossene des 51-Jährigen habe ihm klar gemacht, dass er nicht mehr der Typ sei, in den sie sich verliebt hat. "Sie wusste nicht, was passiert war, aber sie sah meinen Körper und das Gewicht. Sie [sagte]: 'Du musst dieses Gewicht verlieren. Diese Atemprobleme machen mir Angst'", schilderte er. Seitdem treibe Busta Rhymes regelmäßig Sport – für seine anstehende Tour mit 50 Cent (48) wolle er sogar zweimal täglich trainieren.

Getty Images Busta Rhymes bei den BET Awards 2023

ActionPress Busta Rhymes im Juin 2023 in Los Angeles

Getty Images Busta Rhymes bei den BET Awards 2023

