Rauswurf! Vogue Williams war als Jugendliche ein "Albtraum"

Vogue Williams (38) gibt ihren Fans einen Einblick in ihre Jugend. Wie die Social-Media-Persönlichkeit im Interview mit Daily Mail verrät, war sie wohl nicht immer so vorschriftsmäßig unterwegs, wie sie es heute ist. Sie sei als Jugendliche aufgrund ihres schlechten Benehmens ein "Albtraum" gewesen. Die Blondine erinnert sich an mehrere Suspendierungen von der Schule. Doch ein Vergehen hatte besonders große Konsequenzen, die sie mittlerweile aber wohl nachvollziehen kann: "Meine Mutter hat mich mit 17 Jahren aus dem Haus geworfen, und das war wohlverdient. Ich hätte mich auch rausgeschmissen", scherzt das Model. Der Grund für den Rauswurf war ihre Teilnahme an einem Festival, zu dem sie gar nicht hätte gehen dürfen.

Für die Mama der 38-Jährigen sei das Fass damit übergelaufen. Sie habe sie aus dem Haus verbannt und zu ihrem Vater geschickt, der aufgrund der Scheidung woanders lebte. "Ich bin eine Weile bei ihm geblieben und er hat mich mit Mord davonkommen lassen", erklärt Vogue etwas selbstironisch. Die Strafe habe scheinbar gefruchtet, ab diesem Zeitpunkt soll sich ihr Benehmen gebessert haben. Nach all den früheren Streitigkeiten scheint das Mutter-Tochter-Duo immer mehr zusammengewachsen zu sein. Heute bezeichne die Irin ihre Mama als "beste Freundin".

Mittlerweile ist Vogue selbst Mutter. Sie und ihr Ehemann Spencer Matthews (35) durften bereits drei gemeinsame Kinder auf der Welt willkommen heißen. Folgt womöglich noch weiterer Nachwuchs? Schon kurz nach ihrer dritten Geburt im Mai 2022 machte die TV-Persönlichkeit deutlich, dass sie für weitere Kinder offen wäre. "Mein Sohn ist gerade mal einen Monat alt, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich möchte noch ein Viertes. Ich liebe es einfach, ich liebe diese Zeit kurz nach der Geburt", erklärte sie damals in ihrem "Spencer & Vogue"-Podcast. Ob dieser Wunsch noch aktuell ist? Zumindest verkündete die Familie erst vor wenigen Tage aus London wegzuziehen, weil sie ein größeres Haus benötigen.

Vogue Williams und ihre Mutter Sandra Wilson

Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

