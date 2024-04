Nach Baby: Ashley Benson und Brandon genießen Tag zu zweit

Ashley Benson (34) und Brandon Davis (44) nehmen sich auch mal Zeit für sich! Erst vor wenigen Wochen durfte das Paar seinen allerersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Trotzdem genießen die Schauspielerin und ihr Liebster immer wieder gemeinsame Pärchenabende oder Lunch-Dates zusammen – so wie jetzt. Auf Paparazzi-Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, bummeln die zwei zusammen durch die Straßen von Los Angeles. Zunächst klapperten die frischgebackenen Eltern ein paar Geschäfte ab – ihre Ausbeute trägt Ashley in einer Papiertüte um ihr Handgelenk. Mittagessen gab es daraufhin im Restaurant La La Land.

Für den Anlass warf sich die Pretty Little Liars-Darstellerin in ein komplett schwarzes Outfit. Allein ein weißes Top schaut unter ihrer dunklen Sweatshirtjacke hervor. Auch Brandon trägt eine dunkle Hose und Jacke sowie ein weißes T-Shirt. Beide vollendeten ihren Look mit einer stylischen Sonnenbrille. Bereits am Abend zuvor hatte das Paar einen Abend zu zweit genossen. Wie das Magazin berichtet, hatten sie diesen im Sushi Park in West Hollywood verbracht – einem wahren Hotspot für Prominente.

Im März verriet Ashley bereits, dass sie sich nach ihrer Schwangerschaft sehr darauf gefreut hatte, endlich wieder rauszukommen. "Ich konnte es kaum erwarten, in den Flieger zu steigen. Ich saß zehn Monate lang zu Hause fest, weil ich schwanger war", erzählte sie im Interview auf einem Event der Epic Cons in Chicago.

ActionPress / Backgrid Ashley Benson und Brandon Davis

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

