Sophia Thiel zeigt ihre krasse Veränderung in einem Jahr

Sophia Thiel (29) zeigt, wie sehr sie sich in einem Jahr verändert hat – innerlich und äußerlich. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Fitness-Influencerin ein Video, das sie an zwei verschiedenen Tagen zeigt – dazwischen liegt genau ein Jahr. Auf der aktuellen Aufnahme strahlt Sophia viel mehr und präsentiert ihren definierten, muskulösen Body. Das soll aber kein Transformations- oder Abnehmvideo sein: "Das ist einfach nur ein Video von mir in zwei verschiedenen Lebensphasen. Ich finde es bei mir persönlich einfach sehr spannend zu beobachten, wie sich häufig mein Innenleben, also wie es mir geht und was bei mir im Leben so passiert, an meinem Äußeren spiegelt", schreibt Sophia dazu.

Im vergangenen Jahr ist bei der YouTuberin einiges passiert und sie hatte Höhen und Tiefen, aber sie ist auch stolz auf ihre persönliche Entwicklung. "Ich finde keine Körperform mehr von mir (wie früher) kategorisch besser oder schlechter – es ist und wird auch in Zukunft einfach immer anders sein und stetige Veränderung gehört doch irgendwie mit dazu!", stellt Sophia reflektiert fest. Ihre Fans stehen auf jeden Fall hinter der 29-Jährigen und widmen ihr zahlreiche Kommentare. "Heftige Transformation. Du kannst so stolz auf dich sein!", kommentiert etwa ein Follower.

Bei Sophia war in den letzten Wochen und Monaten ganz schön was los: Sie hat an Let's Dance teilgenommen! Vorletzte Sendung war es für sie und ihren Tanzpartner Alexandru Ionel (29) jedoch vorbei. Diese neue Erfahrung hat bei der Sportlerin ganz schön was verändert. "Anderes Körpergefühl, anderes Selbstbewusstsein, ich sehe mich selbst in einem anderen Licht", schwärmte sie nach ihrem Show-Aus im RTL-Interview.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im April 2024

Getty Images Sophia Thiel und Alexndru Ionel bei "Let's Dance" 2024

