Luke Newton und Nicola Coughlan saßen am Set nackt herum

Bald ist es endlich so weit: Die dritte Bridgerton-Staffel kommt raus! Auch Sexszenen mussten die Schauspieler Nicola Coughlan (37) und Luke Newton alias Penelope Featherington und Colin Bridgerton drehen. Zwar sei es bei diesen Szenen, die sie unbekleidet aufnahmen, anfangs ungewohnt am Set gewesen, doch schnell haben sie sich wohlgefühlt. "[Luke] gab mir das Gefühl, wirklich gut aufgehoben zu sein. Wir haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt und wir konnten auch einfach darüber lachen. Das ging so weit, dass wir einfach unter der Decke lagen und sagten: 'Jetzt sind wir wirklich entspannt'", erzählt die Irin gegenüber AP. Ihr Co-Star stimmt ihr zu – irgendwann hätten sie am Set einfach nackt zusammen rumgesessen, was kein Problem gewesen sei: "In der Mitte des Tages entspannst du dich einfach und denkst: 'Es ist mir egal, dass ich nackt bin'."

Die 37-Jährige und ihr Kollege haben sich bereits in den Staffeln davor gut kennenlernen können, wodurch sich die intimen Szenen angenehmer gestalteten. "In vorherigen Staffeln lernten sich die Hauptdarsteller immer erst zu Drehbeginn kennen. Aber Nic und ich konnten über die vergangenen vier Jahre eine richtige Freundschaft aufbauen. Wir haben uns sehr sicher gefühlt und hatten ein unglaubliches Team an Intimitätskoordinatoren. So konnten wir einfach ganz befreit spielen", betonte Luke zuvor gegenüber Bustle.

In der dritten Staffel der beliebten Serie, die von Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes (54) produziert wird, geht es nach Daphne und Anthony um den dritten Bridgerton-Spross: Colin. Ihn und Penelope verbindet eine jahrelange Freundschaft, die sich nun offenbar in eine komplizierte Liebe entwickeln wird. Wie der Trailer verriet, begibt sich Pen auf die Suche nach einem Mann – Colin will ihr vermeintlich dabei helfen. Doch dass sich andere Nobelmänner anfangen, sich für sie zu interessieren, scheint ihm nicht zu gefallen. Es bleibt abzuwarten, wie die Story ausgeht...

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass es für Luke und Nicola so einfach war, nackt am Set zu sein? Ja, total! Für mich wäre das sehr unangenehm gewesen. Das überrascht mich nicht. Sie kannten sich ja vorher und es ist eine professionelle Umgebung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de