Justin Bieber trägt jetzt Bart: Wie kommt der neue Look an?

Justin Bieber (30) zeigt sich mit einem neuen Look! Seit Jahren geht der Musiker nun schon gemeinsam mit Hailey Bieber (27) durchs Leben. Auch äußerlich scheint der Sänger eher auf Altbekanntes zu setzen – bis jetzt. Im Netz zeigt sich der Kanadier nun völlig verändert – er trägt einen Vollbart. Wie kommt das bei seinen treuen Fans an? "Oh mein Gott, wer bist du?", schreibt ein Nutzer völlig verblüfft auf Instagram. Nach dem vorhergehenden Schock scheinen sie aber durchaus Gefallen an dem neuen Look zu finden. "Hi Justin, ich mag den Bart" oder auch "Du siehst in jeder Phase deines Lebens toll aus", kommentieren Justins Anhänger begeistert.

Selbst der Musiker Finneas O'Connell gibt seine Zustimmung: "Ich liebe den Bart so sehr." Einige von Justins Followern sind jedoch eher weniger begeistert. "Eine Warnung wäre gut gewesen", "Es ist kein Wunder, dass Hailey keine Bilder mehr mit ihm teilt, er sieht jetzt grässlich aus" oder auch "Was zur Hölle!", schreiben einige Personen zu der Bilderstrecke des Popstars, die ihn mit der üppigen Gesichtsbehaarung zeigt.

Auch Justins Klamottenwahl stieß in der letzten Zeit auf nicht besonders viel Zuspruch – besonders sein Bühnenoutfit auf dem Coachella fiel gnadenlos durch. "Warum sieht er so obdachlos aus?", fragte sich ein Fan auf Instagram. Eine weitere Person glaubte sogar, dass mehr dahintersteckt: "Ich glaube nicht mehr, dass das er ist. Er ist nur noch eine Hülle dessen, was er einmal war. Das sollte uns alle traurig machen!"

Instagram / justinbieber Justin Bieber, 2024

ActionPress Justin Bieber, Sänger

