Tragisch: Robbie Williams' Doku rührt Ehefrau Ayda zu Tränen

Ayda Field (44) leidet mit ihrem Mann Robbie Williams (50) mit. Der Sänger brachte im vergangenen Jahr eine vierteilige Doku-Serie heraus, die seine mentalen Probleme sowie Alkohol- und Drogensucht thematisiert. Ihrem Liebsten auf der Mattscheibe dabei zuzusehen, wie er sein tiefstes Inneres offenbart, war hart für die The X-Factor-Jurorin, wie sie in der Talkshow "Loose Women" gesteht. "Seinen Schmerz zu sehen und nicht in der Lage zu sein, einzugreifen, war so erschütternd. Man sieht zu, wie jemand tiefen Schmerz erfährt und kann nichts dagegen tun", erklärt sie. Dann bricht Ayda in Tränen aus und fügt hinzu: "Als ich das sah, fühlte ich mich wie von einem Bus überfahren."

Der Ex-Take That-Star bespricht in seiner Doku unter anderem einen ganz bestimmten Vorfall. Bei einem Auftritt erlitt Robbie mitten auf der Bühne eine Panikattacke. "Ich kannte die Geschichte zwar schon, aber ich hatte das Gefühl, sie noch besser zu verstehen. Es ist so schwer für mich, das zu sehen... Wenn ich in diese Augen sehe, die aufschauen, während alle anderen sich amüsieren", berichtet Ayda. Denn obwohl ihr Ehemann ein leidenschaftlicher Entertainer ist, kostet ihn das Performen auf der Bühne eine Menge Kraft. Als er mit seiner damaligen Boyband tourte, soll er jeden Tag eine Flasche Wodka getrunken haben, um dem Druck standzuhalten.

Doch trotz aller Schwierigkeiten bleibt die Liebe von Robbie und Ayda beständig. Vor 14 Jahren hatten die beiden sich das Jawort gegeben – viel zu lange her, wenn man das Paar fragt. Nun planen sie, ihr Eheversprechen zu ihrem 15. Hochzeitstag zu erneuern. Bereits zu ihrem zehnten Jubiläum im Jahr 2020 hatten die vierfachen Eltern eine Zeremonie geplant, die Corona-Pandemie machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field im Januar 2024

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field mit Robbie Williams, Februar 2024

